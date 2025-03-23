Xiaomi Sadece 3 Saniyede Suyu Arıtabilen Yeni Cihazını Tanıttı

Uzun yıllardır akıllı telefonlarının yanı sıra pek çok farklı kategoride akıllı ürünleriyle öne çıkan Xiaomi, kısa bir süre önce ilginç bir cihazla daha karşımıza çıktı.

Firmanın Mijia markası altında piyasaya sürdüğü yeni arıtma cihazı, üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra suyu yalnızca 3 saniyede kir ve zararlı minerallerden arındırmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mijia Su Arıtma Cihazı Özellikleri

Çinli teknoloji devinin Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G adını verdiği yeni cihaz, 6 kademeli geniş bir filtreleme sistemine ev sahipliği yapıyor. Ters ozmoz teknolojisiyle desteklenen filtreleme sistemi, 0.0001 mikron boyutuna kadar olan partikülleri kolayca sudan arındırabiliyor. Yeni cihazın, sudaki ağır metallerden bakterilere ve klora kadar pek çok zararlı maddeyi etkili bir şekilde temizleyebildiği bildiriliyor.

Xiaomi'nin patentli yeni sistemi sayesinde bazı sağlıklı mineralleri haznesinde bulunduran cihaz, arıtma işlemi sırasında magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve strontiyum gibi mineralleri suya dengeli bir şekilde karıştırıyor. Cihaz ayrıca, kahve, çay ve içme suyu gibi farklı kullanım modlarına göre minerallerin dozajını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

200G kapasitesiyle dakikada 4 litre su arıtma performansı sunan ürün, bir bardak suyu ortalama sadece 3 saniyede temizlenebiliyor. OLED ekranı sayesinde suyun kalitesini ve filtre durumunu anlık olarak gösteren cihaz, Xiaomi'nin diğer ürünlerine benzer şekilde Mi Home uygulamasıyla uyumlu çalışabiliyor. Çin'de satışa sunulan yeni su arıtma cihazının fiyatı ise 470 dolar.

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