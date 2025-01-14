Merakla Beklenen Yeni Xiaomi Mix Flip 2'den İlk Bilgiler Geldi: Neler Sunacak?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her girdiği sektörde olduğunu gibi katlanabilir akıllı telefon pazarında da kısa sürede önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket, yalnızca iki yıl içerisinde sektörün lideri olarak görülen Samsung ile yarışmaya başladı. Firma, son olarak yaklaşan yeni bir modeli ile katlanabilir akıllı telefon pazarında iyiden iyiye kendini hissettirmek istiyor.

Markanın büyük umutlarla piyasaya süreceği yeni Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili sızdırılan yeni bilgiler telefonun bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi Mix Flip 2 Özellikleri

Aktarılanlara göre yeni telefon, adından da anlayabileceğiniz gibi Samsung'un Galaxy Z Flip 6 ve 7 modeline rakip olacak. Kapaklı olarak tabir ettiğimiz bir katlanma formuna sahip olacak cihaz, selefi Mix Flip'e kıyasla daha ince ve hafif bir yapıda tasarlanacak. Zarif ve modern bir görünüme kavuşmasını beklediğimiz Mix Flip 2'nin pil ömrü açısından daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı da konuşulan iddialar arasında.

Optik alanında da önemli yükseltmeler ile geleceği söylenen Mix Flip 2, 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş açılı bir lensle birlikte geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte cihazın kablosuz şarj özelliğini de destekleyeceği ve IPX8 standartlarında suya dayanıklı olacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre, yeni katlanabilir telefon büyük iç ekranında 6,85 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü LTPO AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak yeni Mix Flip 2, selefine benzer şekilde 12 GB RAM'i de bünyesinde barındıracak. Yeni cihazın kasasında ayrıca 5.700 mAh'lık bir batarya da görmemiz mümkün.

Bu yıl haziran ayında piyasaya sürülmesini beklediğimiz yeni Xiaomi Mix Flip 2'nin fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Telefonun piyasadaki diğer kapaklı telefonlar arasından sıyrılıp sıyrılmayacağını zaman gösterecek.

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