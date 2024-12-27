Güçlü Özelliklerle Gelecek Xiaomi Mix Flip 2'nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Neredeyse her sektörde olduğu gibi akıllı telefon pazarında da oldukça kısa bir sürede zirveye tırmanan Xiaomi, bu alanda yürüttüğü çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki şirket, Samsung Galaxy Z Flip 6'ya rakip olarak geliştirdiği yeni Xiaomi Mix Flip 2 için son hazırlıklarına başladı.

Gelen son haberlere göre güçlü özelliklerle birlikte gelecek yeni katlanabilir telefon, beklenen çok daha erken bir tarihte sahneye çıkacak.

Xiaomi Mix Flip 2 2025'in İlk Yarısında Tanıtılacak

Çinli kaynaklardan akrarılan yeni bilgilere göre Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon pazarında yükselen popülerliğini korumak adına yeni Mix Flip 2'yi beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürecek. İddialar cihazın, 2025 yılının ilk yarısı bitmeden raflardaki yerini alacağı yönünde.

Merakla beklenen telefonun tanıtım tarihiyle birlikte bazı özellikleri de sızdırıldı. Buna göre yeni Xiaomi Mix Flip 2, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Kablosuz şarj desteğiyle birlikte geleceği söylenen cihazın IP8X dayanıklılık sertifikasını da bünyesinde barındacağı belirtiliyor. Henüz tam olarak belli olmasa da yeni modelin ekran ve bellek kapasitesi alanında da önemli iyileştirmeler içermesi gayet olası.

Peki siz yeni Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...