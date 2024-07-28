Xiaomi Mix Flip’in Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı: Pahalı mı Olacak?

19 Temmuz'da Çin'de vitrine çıkan Xiaomi Mix Flip modelinin global macerası başlamak üzere. Henüz resmi bir şekilde duyurulmasa da bazı şirket yetkililerine göre katlanabilir telefon 15 Ağustos'ta Avrupa'da satışa çıkacak. Son gelen raporlar ise modelin global fiyat etiketini ortaya koyuyor.

Xiaomi Mix Flip Avrupa'da Ne Kadardan Satılacak?

Xiaomi'nin Bulgaristan ülke müdürü Nikolai Nankov, Mix Flip modelinin global fiyatlarına dair kayda değer bilgiler verdi. Nankov, katlanabilir telefonun 15 Ağustos'ta Doğu Avrupa'da satışa çıkacağını fiyatının ise yaklaşık 1.300 euro civarında olacağını söyledi. Bu, muhtemelen başlangıç fiyatı olacak.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;

Özellik Değer Ekran Boyutu 6,86 inç Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1224 x 2912 piksel Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI Ekran Yenileme Hızı 120Hz İkinci Ekran Boyutu 4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü 1392 x 1208 piksel İkinci Ekran Teknolojisi AMOLED İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto Arka Kamera Video Kaydı 8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS Ön Kamera 32 MP Ön Kamera Video Kaydı 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi 4.780 mAh Hızlı Şarj 67W Boyut Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm