Xiaomi Mix Flip’in Avrupa Fiyatı Ortaya Çıktı: Pahalı mı Olacak?
Xiaomi'nin Bulgaristan ülke müdürü Nikolai Nankov, Mix Flip modelinin global fiyatlarına dair kayda değer bilgiler verdi!
19 Temmuz'da Çin'de vitrine çıkan Xiaomi Mix Flip modelinin global macerası başlamak üzere. Henüz resmi bir şekilde duyurulmasa da bazı şirket yetkililerine göre katlanabilir telefon 15 Ağustos'ta Avrupa'da satışa çıkacak. Son gelen raporlar ise modelin global fiyat etiketini ortaya koyuyor.
Xiaomi Mix Flip Avrupa'da Ne Kadardan Satılacak?
Xiaomi'nin Bulgaristan ülke müdürü Nikolai Nankov, Mix Flip modelinin global fiyatlarına dair kayda değer bilgiler verdi. Nankov, katlanabilir telefonun 15 Ağustos'ta Doğu Avrupa'da satışa çıkacağını fiyatının ise yaklaşık 1.300 euro civarında olacağını söyledi. Bu, muhtemelen başlangıç fiyatı olacak.
Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;
|Özellik
|Değer
|Ekran Boyutu
|6,86 inç
|Ekran Teknolojisi
|LTPO AMOLED
|Ekran Çözünürlüğü
|1224 x 2912 piksel
|Piksel Yoğunluğu
|Yaklaşık 460 PPI
|Ekran Yenileme Hızı
|120Hz
|İkinci Ekran Boyutu
|4 inç
|İkinci Ekran Çözünürlüğü
|1392 x 1208 piksel
|İkinci Ekran Teknolojisi
|AMOLED
|İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu
|Yaklaşık 460 PPI
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|12 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka Kamera
|50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto
|Arka Kamera Video Kaydı
|8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS
|Ön Kamera
|32 MP
|Ön Kamera Video Kaydı
|4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
|Batarya Kapasitesi
|4.780 mAh
|Hızlı Şarj
|67W
|Boyut
|Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm
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