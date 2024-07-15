Galaxy Z Flip 6 Rakibi: Xiaomi Mix Flip Performans Testinde!

Xiaomi, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici, bu kapsamda Mix Fold 4 ve Mix Flip modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son gelen bilgiler, Mix Flip'in performans testlerinde ortaya çıktığı yönünde.

Xiaomi Mix Flip Geekbench'te Göründü

Xiaomi Mix Flip, 2405CPX3DC model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Katlanabilir telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 87 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 282 puan almayı başardı. Bununla birlikte cihazın bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan belli oldu.

Geekbench'e göre katlanabilir telefona güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Testlere giren modelin 12 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak sektör kaynaklara göre ürünün 16 GB'lik bir varyantı daha mevcut olacak. Kullanıcılara fikir vermesi açısından cihazın teknik özellikleri şöyle;

Özellik Teknik Özellik Model Numarası 2405CPX3DC Anakart Kod Adı Ruyi İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/16 GB Depolama 1TB depolama (Farklı seçenekler olacak) Geekbench Skorları - Tek çekirdek: 2,087 puan - Çok çekirdek: 6,282 puan Kamera - Kapak ekranının yanında dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera - 50MP ana kamera - 60MP telefoto kamera - Leica görüntüleme Batarya - 1,145mAh + 3,595mAh batarya birimleri - 67W hızlı şarj desteği Renk Seçenekleri Beyaz, Mor, Siyah Diğer Özellikler Yakında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor