Galaxy Z Flip 6 Rakibi: Xiaomi Mix Flip'in Tasarımı ve Çıkış Tarihi Resmen Belli Oldu!
Xiaomi, tanıtım posteriyle Mix Flip'in tasarımını resmen doğruladı. Peki, katlanabilir telefon nasıl görünecek?
Xiaomi, nihayet merakla beklenen katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihini duyurdu. Çinli şirket, bu doğrultuda 19 Temmuz'da Mix Fold 4 ve Mix Flip modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak, şirketin yeni içe doğru katlanabilen Mix Flip modelinin tasarımını gözler önüne serildi.
Xiaomi Mix Flip Nasıl Görünecek? İşte Tasarımı
Xiaomi, tanıtım posteriyle Mix Flip'in tasarımını resmen doğruladı. Buna göre, katlanabilir telefon siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Dahası, telefonda dikey çift kamera kurulumu bulunuyor. Kullanıcılar, kapak ekranını ikiye bölerek bir kısımda bildirimleri, diğerinde ise duvar kağıdını görebilecek.
Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından katlanabilir telefonun şimdiye dek sızdırılan özellikleri şöyle;
|Özellikler
|Detaylar
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|12GB / 16GB LPDDR5X
|Depolama
|1TB'a kadar UFS 4.0
|Soğutma
|3D vapor chamber soğutma ünitesi
|Batarya
|4780mAh
|Hızlı Şarj
|67W hızlı şarj desteği
|Kamera
|Leica optikleri, Summilux büyük diyafram lens
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı HyperOS
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