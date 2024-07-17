Galaxy Z Flip 6 Rakibi: Xiaomi Mix Flip'in Tasarımı ve Çıkış Tarihi Resmen Belli Oldu!

Xiaomi, tanıtım posteriyle Mix Flip'in tasarımını resmen doğruladı. Peki, katlanabilir telefon nasıl görünecek?

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Xiaomi, nihayet merakla beklenen katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihini duyurdu. Çinli şirket, bu doğrultuda 19 Temmuz'da Mix Fold 4 ve Mix Flip modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son olarak, şirketin yeni içe doğru katlanabilen Mix Flip modelinin tasarımını gözler önüne serildi.

Xiaomi Mix Flip Nasıl Görünecek? İşte Tasarımı

Xiaomi, tanıtım posteriyle Mix Flip'in tasarımını resmen doğruladı. Buna göre, katlanabilir telefon siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renkte satışa sunulacak. Dahası, telefonda dikey çift kamera kurulumu bulunuyor. Kullanıcılar, kapak ekranını ikiye bölerek bir kısımda bildirimleri, diğerinde ise duvar kağıdını görebilecek.

Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 ve 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından katlanabilir telefonun şimdiye dek sızdırılan özellikleri şöyle;

Özellikler Detaylar
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12GB / 16GB LPDDR5X
Depolama 1TB'a kadar UFS 4.0
Soğutma 3D vapor chamber soğutma ünitesi
Batarya 4780mAh
Hızlı Şarj 67W hızlı şarj desteği
Kamera Leica optikleri, Summilux büyük diyafram lens
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS 

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10.000 mAh Bataryalı Xiaomi Redmi Pad Pro Özellikleri ve Fiyatı

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