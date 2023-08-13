Xiaomi Mix Fold 3, Geekbench Puanları ile Şaşırttı!

Uzun süredir merak içerisinde beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Xiaomi Mix Fold 3'ün Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Peki, çok yakında piyasaya sürülmeye hazırlanan katlanabilir telefon Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Xiaomi Mix Fold 3'ün Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Xiaomi tarafından düzenlenecek etkinlik öncesinde Xiaomi Mix Fold 3 isimli yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. 2308CPXD0C model numarasıyla ortaya çıkan telefon tekli çekirdek testinde 2071 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5419 puan aldı.

Android 13 işletim sistemi ile beraber gelecek telefonun Geekbench testinde listelenen sürümünde 16 GB RAM yer alıyor. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin sunulması bekleniyor.

Gücünü sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan cihazın depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir.

Xiaomi Mix Fold 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, 14 Ağustos tarihinde Çin'de düzenlenecek etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefon modelini tanıtacak. Mix Fold 3'ün diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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