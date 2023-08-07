Xiaomi Mix Fold 3'ün Tasarımı Ortaya Çıktı: Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Nasıl Olacak?

Xiaomi Mix Fold 3'ün arka ve iç tasarımlarını ilk kez sergileyen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İlk olarak Weibo'da paylaşılan görüntüler, cihazın geçen ay ortaya çıkan şemasıyla uyumlu. Yine de önceki modeller üçlü kamera ünitesine sahipken, sızdırılan görüntü Mix Fold 3'ün dörtlü kamera ünitesiyle donatılacağını ortaya koyuyor.

Xiaomi Mix Fold 3'ün canlı çekimi, deri bir arka yüz ile donatılabileceğini gösteriyor. Görülebileceği gibi, telefonun arkasındaki çıkıntılı dikdörtgenin solunda dört kamera ve Leica markasının yanı sıra sağında LED flaşlı hap şeklinde bir ünite bulunacak.

Xiaomi Mix Fold 3 Kamera ve Diğer Özellikleri

Bazı raporlar Mix Fold 3'ün Xiaomi 13 Ultra'da bulunan aynı dörtlü kamera ünitesine sahip olacağını iddia ediyor ve bu iddialar gerçeğe dönüşürse bu, katlanabilir modelin OIS özellikli 1 inç, Sony IMX989 50MP ana kamera, 50MP Sony IMX581 ultra geniş lens, 3,2x optik yakınlaştırmalı OIS özellikli 50MP telefoto kamera ve OIS ve 5x optik yakınlaştırmalı 50MP periskop telefoto kamera ile donatılabileceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan bir diğer görüntü MIX Fold 3'ün iç katlanabilir ekranını sergiliyor gibi görünüyor. Görülebileceği gibi, dâhili kamera görünmediği için cihaz tam ekran bir deneyim sunuyor. Bunun arkasındaki nedenin cihazın ekran altı kamera ile donatılacağından kaynaklandığı söyleniyor.

Diğer raporlar Mix Fold 3'ün Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB LPDDR5x RAM, 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve 67W şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.800 mAh pil ile geleceğini ortaya koyuyor.

Peki sizin Xiaomi Mix Fold 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.