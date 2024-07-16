Galaxy Z Fold 6 Rakibi: Xiaomi Mix Fold 4'ün Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Xiaomi, uzun bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 4 için nihayet sessizliğini bozdu. İşte Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ve çıkış tarihi!
Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 4 için nihayet sessizliğini bozdu. Çinli şirket, paylaştığı tanıtım posteriyle modelin tanıtım tarihini ve bazı kilit teknik özelliklerini resmen duyurdu.
Xiaomi Mix Fold 4 Ne Zaman Tanıtılacak ve Neler Sunacak?
Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin 19 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Marka, şu an için açıklamasa da, aynı etkinlikte Mix Flip ve Redmi K70 Ultra'nın da görücüye çıkması kuvvetle muhtemel.
Katlanabilir telefon, tasarım açısından çok ciddi yeniliklerle gelmeyecek. Zira burada, selefinde de kullanılan dörtlü kamera kurulumu aynı görünümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön cephede ise herhangi bir değişiklik görünmüyor.
Fikir vermesi açısından, akıllı telefonun bugüne dek sızdırılan özellikleri şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|Yonga Seti
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|16 GB
|Depolama
|1 TB
|Menteşe
|Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0
|Malzeme
|T800H yüksek dayanıklı karbon fiber tam karbon mimarisi
|Ağırlık
|226g
|Kalınlık
|9.47mm
|Su Direnci
|IPX8
|Kamera Sistemi
|Leica dörtlü kamera kurulumu, 5X periskop lens ve portre telefoto lens
|Fotoğraf Özellikleri
|Telefoto makro fotoğrafçılık
|Kablosuz Şarj
|50W
|Uydu İletişimi
|İki yönlü uydu iletişimi
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