Galaxy Z Fold 6 Rakibi: Xiaomi Mix Fold 4'ün Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 4 için nihayet sessizliğini bozdu. Çinli şirket, paylaştığı tanıtım posteriyle modelin tanıtım tarihini ve bazı kilit teknik özelliklerini resmen duyurdu.

Xiaomi Mix Fold 4 Ne Zaman Tanıtılacak ve Neler Sunacak?

Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin 19 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Marka, şu an için açıklamasa da, aynı etkinlikte Mix Flip ve Redmi K70 Ultra'nın da görücüye çıkması kuvvetle muhtemel.

Katlanabilir telefon, tasarım açısından çok ciddi yeniliklerle gelmeyecek. Zira burada, selefinde de kullanılan dörtlü kamera kurulumu aynı görünümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ön cephede ise herhangi bir değişiklik görünmüyor.

Fikir vermesi açısından, akıllı telefonun bugüne dek sızdırılan özellikleri şöyle;

Özellik Detaylar Yonga Seti Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB Depolama 1 TB Menteşe Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0 Malzeme T800H yüksek dayanıklı karbon fiber tam karbon mimarisi Ağırlık 226g Kalınlık 9.47mm Su Direnci IPX8 Kamera Sistemi Leica dörtlü kamera kurulumu, 5X periskop lens ve portre telefoto lens Fotoğraf Özellikleri Telefoto makro fotoğrafçılık Kablosuz Şarj 50W Uydu İletişimi İki yönlü uydu iletişimi