16 GB RAM'li Xiaomi 17 Ultra Tanıtıldı! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 Ultra tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Xiaomi 17 Ultra, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM: 12GB / 16GB

12GB / 16GB Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

512GB / 1TB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17 Ultra, OLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 162,9 x 77,6 x 8,29 mm boyutlarında ve 223,4 gram ağırlığında olan akıllı telefon ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini de destekliyor.

Xiaomi'nin yeni telefonunda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPPDDR5x RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 6.800 mAh batarya kapasitseine sahip telefon 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kaemra, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına saihp telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Xiaomi 17 Ultra Fiyatı