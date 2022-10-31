Xiaomi Pad 6 Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1'den Alabilir

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip bir Android tabletin yapım aşamasında olduğunu iddia ediyor ancak cihazın adını paylaşmadı. Söylentiler, Xiaomi Pad 6 serisinden bahsediyor olabileceği yönünde.

Bu, Digital Chat Station'un Snapdragon 8 serisi işlemcileri hakkında ilk kez bilgi sızdırması değil. Haziran ayında Xiaomi'nin 14 inç ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığının bildirildiğini iddia etmişti. Ayrıca Xiaomi Pad 6 serisinin serideki en pahalı model olacağını da belirtmişti.

Xiaomi Pad 6 Serisi, Xiaomi 13 Lansmanında Tanıtılabilir

14 inçlik Xiaomi Pad 6 serisi, Galaxy Tab S8 Ultra ve iPad Pro 2022 benzerlerine rakip olarak gelebilir. Dolayısıyla cihazın Xiaomi Pad 6 Pro / Ultra olarak adlandırılma ihtimali var. Geçmişteki bir rapor, aynı modelin Dimensity 9000 işlemci ile gelebileceğini de söylemişti.

Xiaomi Pad 6 serisinde muhtemelen en az üç model yer alacak. Pad 6 serisinin 144Hz LTPO OLD panel sunması ve 120W'a kadar hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Cihazda en son Android 13 işletim sisteminin kullanılması planlanıyor.

Xiaomi'nin bu yıl Kasım ayı sonuna kadar yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip Xiaomi 13 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve şirketin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip tabletinin Xiaomi 13'ün lansman etkinliğinde gösterilmesi ihtimali var.