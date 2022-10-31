Beklenen Oldu: Xiaomi 13 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Kasım ayına girmek üzereyiz, bu da Xiaomi 13 serisinin lansmanına bir ay kadar uzakta olduğumuz anlamına geliyor. Aynı zamanda, bir sonraki Xiaomi amiral gemisi serisi hakkında sızıntıların ortaya çıkmasının da zamanı gelmiş olmalı ki bugün Twitter üzerinden Yogesh Brar, Xiaomi 13 Pro'nun özelliklerini ortaya çıkardı.

Sızdırılan bilgilere göre yaklaşmakta olan Xiaomi amiral gemisi, telefon üreticisinin Leica ile olan ortaklığından bir kez daha faydalanacak. Üçlü 50MP arka kamera ünitesiyle geri dönüş yapmaya hazırlanan seri bu sefer daha önce Çin'e özel Xiaomi 12S Ultra'da gördüğümüz 1 inçlik IMX989 sensörüne yükseltme yapıyor gibi görünüyor.

Xiaomi 13 Pro, Gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den Alacak

Xiaomi, sensörü 15 milyon dolara birlikte geliştirmek için Sony ile birlikte çalıştı. Daha iyi ışık yakalama, daha hızlı odaklama ve gelişmiş dinamik aralık yetenekleri sunmayı amaçlayan şrket daha önce sensörün iPhone 13 Pro Max sensöründen %76 daha fazla ışık yakalayabildiğini iddia etmişti.

Xiaomi 13 Pro



- 6.7" E6 2K LTPO

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB storage

- Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

- Front Cam: 32MP

- Android 13, MIUI 14*

- 4,800mAh battery, 120W fast charging

- Surge C2, P2 chip

- Leica color science — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 31, 2022

Xiaomi 13 Pro, selefi Xiaomi 12 Pro ile aynı özelliklerin çoğunu koruyor gibi. Yogesh Brar, aynı 6.7 inç LTPO ekranı, 32MP ön kamerayı ve biraz daha büyük 4.800mAh pil ile 120W şarjı listeliyor. Açıkça görülen bir değişiklikten bahsetmek gerekirse o da işlemci tarafında. Xiaomi'nin neredeyse her zaman yaptığı gibi bu yıl da işlemci yenileniyor ve Xiaomi 13 Pro, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle geliyor.

RAM ve depolama seçeneklerinde ise standartlara bağlı kalınmış gibi görünüyor. Xiaomi 13 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Peki sizin Xiaomi 13 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.