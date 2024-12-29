iPad Pro'nun Uygun Fiyatlı Rakibi Küresel Pazara Geliyor!

Geçtiğimiz ekim ayında Çin'de satışa sunulan yeni akıllı tablet serisi Xiaomi Pad 7 ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Xiaomi, yeni modellerinin yakında küresel pazarda satışa sunulacağının ilk sinayllerini verdi.

Aktarılanlara göre Çin merkezli teknoloji devi, anavatanında sevilen Xiaomi Pad 7 modelini önümüzdeki yılın başlarında global pazara taşıyacak.

Xiaomi Pad 7 10 Ocak'ta Türkiye'ye Gelebilir!

Satışa sunulduğu ilk günden itiabren sunduğu güçlü özellikler sayesine pek çok kişinin beğenisini toplayan yeni Xiaomi Pad 7 için küresel pazar iddiaları her geçen gün güç kazanıyor. Son olarak sektörel kaynaklar, yeni cihazın 10 Ocak 2025'te düzenlenecek yeni bir lansmanla Çin dışına çıkacağını öne sürüyor. Söz konusu tabletin Pro modeli için ise durum hala belirsiz.

Öte yandan yeni Xiaomi Pad 7'nin sahip olduğu özelliklerle ülkemizdeki uygun fiyatlı tablet arayışındaki kullanıcılar için önemli bir seçenek olabileceğini belirtelim. Zira cihaz, güçlü işlemcisi, geniş bellek kapasitesi ve ergonomik tasarımıyla sektördeki devlere kafa tutarken, 280 dolar bandında, rakiplerinden daha uygun bir etiket değerine, ev sahipliği yapması bekleniyor.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) geniş açılı kamera

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

Ön Kamera: 8 MP (f/2.3) geniş açılı kamera

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Batarya: 8.850 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Boyut: 251,2 x 173,4 x 6,2 mm

Ağırlık: 500 gram

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