Xiaomi, Yeni Tabletiyle Marka Tarihinde Bir İlke İmza Atacak!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her ne kadar son dönemde daha çok akıllı telefonlarıyla konuşuluyor olsa da piyasaya sürdüğü akıllı tabletleriyle de pek çok kişinin beğenisini kazanmış bir isim.

Şirket son olarak geçtiğimiz hafta yeni Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro cihazlarını MWC 2025 fuarıyla beraber küresel pazara sundu. Son gelen haberlere göre firma, tablet serisine 'Pad 7 Max' adında yeni bir model eklemek için çalışmalara başladı.

Yeni Xiaomi Pad 7 Max, Markanın OLED Ekrana Sahip İlk Tableti Olacak

Aktarılanlara göre Xiaomi, Pad 7 serisini tamamlayacak yeni bir tablet modelini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Firma, Pad 7 Max adını vereceği yeni cihaz, özellikle ekranıyla diğer modellerden sıyrılacak. Zira şirketin, marka tarihinde bir olarak bu tablette OLED ekran kullanacağı öne sürülüyor.

İddialara göre yeni Xiaomi Pad 7 Max, 14 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. Sadece ekranıyla değil diğer teknik özellikleriyle de premium sınıfa dahil olması beklenen cihazın 24 GB RAM ve 120W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.

Cihazın diğer detayları ise henüz tam olarak netleşmedi. Pad 6 Max 14'ün yenilenmiş bir versiyonu olacağı düşünülen yeni tabletin, Snapdragon serisine ait bir işlemciye sahip olması, 50 MP ana kamera ve 20 MP ön kamerayı bünyesinde barındırması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yeni Pad 7 Max ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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