Xiaomi Pad 7 Özellikleri Sızdırıldı: Güçlü Tablet Yolda!

Günümüzde akıllı telefon üreticisi olarak bilinse de robot süpürgeden televizyona teknolojinin her alanında karşımıza çıkan Xiaomi tablet pazarında da rekabetini sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl Nisan'da tanıtılan ve Snapdragon 870'den güç alan Xiaomi Pad 6'nın devam modeli: Xiaomi Pad 7 özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri Nasıl Olacak?

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bilgilere göre söz konusu tablet, Xiaomi 15 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek. Tek bir seçenek yerine Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki farklı modelin piyasaya sürülme ihtimalinin yüksek olduğu paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Tasarımsal açıdan büyük bir değişim beklenmiyor, önceki modellerde kullanılan tasarımın büyük ölçüde devam edeceği dile getiriliyor. Metal gövdeye sahip olması beklenen tablet gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacak.

Bu sayede tabletin performans konusunda herhangi bir soru işaretine yer bırakmayacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Pad 7 serisinin HyperOS ile gelmesini beklediğimizi de belirtmeliyiz.

Avrasya Ekonomik Birliği'nde “24091RPADG” ve “2410CRP4CG” model numaralı iki cihazın sertifikasyon süreci tamamladı ve raporlara göre bu cihazların Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro olma ihtimali yüksek.