144Hz Ekrana Sahip Xiaomi Pad 7 Serisi Türkiye'de! Fiyatı Ne Kadar?
Xiaomi'nin Pad 7 ve Pad 7 Pro modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. İşte şık tasarıma sahip yeni tabletlerin özellikleri ve fiyat etiketleri!
Xiaomi, Pad 7 ve Pad 7 Pro isimli tablet modellerini Türkiye'de satışa sundu. Yeni tabletler devasa batarya, yüksek yenileme hızı, etkileyici ekran ve daha birçok özellik ile öne çıkıyor. Peki, Pad 7 serisi Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?
Pad 7 modelinde Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro modelinde ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi bir adet 2.8 GHz Cortex-X4 & dört adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.
Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ise bir adet 3.0 GHz Cortex-X4 dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdeklerini içeriyor. İki tablette de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor.
8850 mAh batarya kapasitesine sahip tabletler farklı şarj hızlarına sahip. Pad 7 modeli 45W hızlı şarj teknolojisini, Pad 7 Pro ise 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Şık tasarıma sahip tabletlerin özellik listelerine ve fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Xiaomi Pad 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP f/2.3
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 8 MP f/2.3
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Batarya Kapasitesi: 8850 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 45W
- Kalınlık: 6,18 mm
- Ağırlık: 500 gram
Xiaomi Pad 7 Fiyatı
Xiaomi Pad 7 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor. Tablette Deniz mavisi, gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.
Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 geniş açılı kamemra + 2 MP f/2.4 derinlik kamerası
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 32 MP f/2.2
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p
- Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2
- Batarya Kapasitesi: 8850 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 67W
- Kalınlık: 6,18 mm
- Ağırlık: 500 gram
Xiaomi Pad 7 Pro Fiyatı
Deniz mavisi, gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Pad 7 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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