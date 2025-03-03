144Hz Ekrana Sahip Xiaomi Pad 7 Serisi Türkiye'de! Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi, Pad 7 ve Pad 7 Pro isimli tablet modellerini Türkiye'de satışa sundu. Yeni tabletler devasa batarya, yüksek yenileme hızı, etkileyici ekran ve daha birçok özellik ile öne çıkıyor. Peki, Pad 7 serisi Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

Pad 7 modelinde Snapdragon 7+ Gen 3, Pad 7 Pro modelinde ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi bir adet 2.8 GHz Cortex-X4 & dört adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi ise bir adet 3.0 GHz Cortex-X4 dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdeklerini içeriyor. İki tablette de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor.

8850 mAh batarya kapasitesine sahip tabletler farklı şarj hızlarına sahip. Pad 7 modeli 45W hızlı şarj teknolojisini, Pad 7 Pro ise 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Şık tasarıma sahip tabletlerin özellik listelerine ve fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP f/2.3

8 MP f/2.3 Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 8 MP f/2.3

8 MP f/2.3 Ön Kamera Video Kaydı: 1080p

1080p Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 8850 mAh

8850 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 45W

45W Kalınlık: 6,18 mm

6,18 mm Ağırlık: 500 gram

Xiaomi Pad 7 Fiyatı

Xiaomi Pad 7 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor. Tablette Deniz mavisi, gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP f/1.8 geniş açılı kamemra + 2 MP f/2.4 derinlik kamerası

50 MP f/1.8 geniş açılı kamemra + 2 MP f/2.4 derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 32 MP f/2.2

32 MP f/2.2 Ön Kamera Video Kaydı: 1080p

1080p Yazılım: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 8850 mAh

8850 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 67W

67W Kalınlık: 6,18 mm

6,18 mm Ağırlık: 500 gram

Xiaomi Pad 7 Pro Fiyatı

Deniz mavisi, gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi Pad 7 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Xiaomi Pad 7 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu tabletler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.