Xiaomi’den Büyük Sürpriz: Amiral Gemisi Pad 7 Ultra Sahneye Çıkıyor!

Xiaomi, amiral gemisi tableti Pad 7 Ultra için geri sayıma geçti. Şirket, önümüzdeki saatlerde düzenleyeceği lansmanda bu güçlü cihazı tanıtacak. En büyük sürpriz ise Pad 7 Ultra'nın Xiaomi'nin kendi geliştirdiği işlemciyle piyasaya çıkacak olması. Performans konusundaki iddiası ve yenilikçi donanımıyla Pad 7 Ultra, teknoloji meraklılarının gözdesi olmaya aday. Son olarak model, Geekbench veri tabanında görüntülendi.

Xiaomi Pad 7 Ultra, Geekbench Veri Tabanında

Xiaomi, ilk kendi üretimi işlemcisi Xring Q1'den güç alacak Pad 7 Ultra'yı 22 Mayıs'ta tüketicilerin karşısına çıkaracak. Bu nedenle gözler, teknoloji devine çevrilmiş durumda.

Xiaomi Pad 7 Ultra, Geekbench performans testinde tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 2.191 ve 8.741 puan aldı. Bu skorlar amiral gemisi akıllı telefonlara kıyasla düşük kalsa da tablet, yine de üst düzey özellikler sunacak.

Beklenen Xiaomi Pad 7 Ultra Özellikleri

Cihaz, 14 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 12.000 mAh kapasitesinde batarya 120W kablolu hızlı şarj sunacakken, Android 15 üzerinde çalışacak ve 16 GB RAM ile gelecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi Pad 7 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.