Bu Tablet Xiaomi'nin Kendi İşlemcisini Kullanacak! Xiaomi Pad 7S Pro Özellikleri Sızdırıldı

Ürün yelpazesini sürekli büyüterek mobil cihaz kataloğunu genişletmeye çalışan Xiaomi, Redmi Gaming Tablet ve Pad 7S Pro isimlerinde iki yeni tablet modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu cihazlar için geri sayım başlamış durumda. Son olarak Xiaomi Pad 7S Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Xiaomi Pad 7S Pro Özellikleri

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'a (DCS) göre Xiaomi Pad 7S Pro, şirketin kendi üretimi olan XRing O1 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti mayıs ayında tanıtılan Pad 7 Ultra'da da kullanılıyor.

12.5 inç boyutunda LCD ekranla gelecek cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu da kısa sürede şarj olabileceği anlamına geliyor. Son gelen bilgiler bunlardan ibaret. Fakat tabletle ilgili ön fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara bakabiliriz.

Mevcut bilgilere göre Xiaomi Pad 7S Pro, 10.000 mAh'den yüksek kapasitede bir bataryadan güç çekecek. Arka tarafında 50 MP ana kamera, ön taraftaysa 32 MP özçekim kamerası yer alacak. Ayrıca Wi-Fi 6/6E desteği sunacakken, Android 15 tabanlı HyperOS 2 üzerinde çalışacak.

Beklenen Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: Xiaomi XRing O1

Xiaomi XRing O1 Ekran: 12.5 inç LCD panel

12.5 inç LCD panel Batarya: 10.000 mAh üzeri kapasite

10.000 mAh üzeri kapasite Şarj: 120W hızlı şarj

120W hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: Wi-Fi 6 / 6E

Wi-Fi 6 / 6E İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi Pad 7S Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.