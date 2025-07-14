Xiaomi'nin Amiral Gemisi Tableti İçin Hayal Kırıklığı Yaratan İddia!

Xiaomi, akıllı telefon kataloğunu hızla genişletirken tablet tarafında da atağa devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Pad 7S Pro ve Redmi K Pad modellerinin ardından şimdi gözler Pad 8 Pro'ya çevrilmiş durumda. Üst segmentte konumlanacak bu cihazla ilgili ortaya çıkan yeni bir iddia ise beklentileri biraz düşürdü. Ekranla ilgili olan bu sızıntı, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi Pad 8 Pro, IPS Ekran Kullanabilir

Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alması beklenen Xiaomi Pad 8 Pro, gelen bilgilere göre Xiaomi 16 serisiyle birlikte eylül sonu ya da ekim başında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca performans ve oyun oynayan kullanıcılara yönelik piyasaya sürülecek.

Akıllı telefon ve tablet dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Pad 8 Pro, 11 ila 12 inç arasında IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Oysa beklentiler cihazda OLED panel kullanılması yönündeydi.

Bilindiği üzere OLED ekranlar, IPS LCD’ye kıyasla daha canlı renkler, daha yüksek kontrast oranı ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunuyor. Bu nedenle markanın IPS LCD tercihi, bazı kullanıcılar açısından hayal kırıklığı yaratabilir.

Beklenen Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi Pad 8 Pro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek. Ekran yenileme hızı 144 Hz ve parlaklık seviyesi ise 800 nit olacak. Bu noktada HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip olacağını da belirtmek gerekiyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 üzerinde çalışacak cihaz, arka tarafında 50 MP ana + 2 MP derinlik kamerasına yer verecek. Ön taraftaysa 32 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak 8850 mAh batarya ve 67W hızlı şarj sunulacağını da söyleyelim.

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