Xiaomi'den Tablet Atağı: Şarj Hızları Ortaya Çıktı!

Android dünyasının önemli oyuncularından Xiaomi, yeni nesil tablet serisi Pad 8 ile gündemde. Merakla beklenen seriye dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken son olarak serideki iki model yeni bir sertifika daha aldı. Bu sayede cihazların şarj hızları da netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

İki Xiaomi Pad 8 Modelinin Şarj Hızı Netleşti

25091RP04C ve 25097RP43C model numaralarına sahip iki Xiaomi tableti, Çin’in zorunlu sertifika programı olan 3C’den onay aldı. Bilmeyenler için 3C (China Compulsory Certificate), Asya ülkesinde satışa sunulacak elektronik ürünlerin kalite ve güvenlik testlerinden geçtiğini gösteren resmi bir belgedir. Görünüşe göre Xiaomi’nin yeni Pad 8 serisi bu testleri başarıyla tamamlamış durumda.

Veri tabanındaki bilgilere göre sertifikalanan modellerden 25091RP04C, 67W hızlı şarj, 25097RP43C ise 45W şarj desteği sunacak gibi görünüyor. Bu da akıllara geçen yıl tanıtılan Pad 7 Pro’nun 67W, standart Pad 7’nin ise 45W şarj hızını getiriyor. Bu benzerlik düşünüldüğünde yeni model numaraları ortaya çıkan cihazların sırasıyla Pad 8 Pro ve Pad 8 olabileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi Pad 8 serisinin eylül ayının sonunda Xiaomi 16 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Tabii tüm bu bilgilerin iddialardan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi Pad 8 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.