Radyasyon Ölçen iPhone 17 Pro Tanıtıldı! Fiyatı Cep Yakıyor

Caviar, çevredeki radyasyon seviyesini ölçmesi ile mevcut akıllı telefonlardan ayrılan özel bir iPhone 17 Pro tasarladı. Modelin adı Geiger. Bu isim, cihazda mevcut olan Geiger-Müller sayacından geliyor. Bir tür radyasyon dedektörü gibi işlev üstleniyor. Nasıl ki duman alarmı beklenmedik anda başlayan yangından yükselen dumanı tespit edebiliyorsa Geiger sayacı da radyasyonu belirliyor.

Bu sayacın içinde Geiger-Müller tüpü adı verilen özel bir bölüm bulunuyor. Radyasyon bu tüpe girdiğinde tüpün içindeki gazı elektrik iletebilir hâle getiriyor. Cihaz da oluşan bu elektrik sinyalini algılayarak ses çıkarıyor. İşte Caviar da iPhone 17 Pro'nun arkasına bu fiziksel ölçüm modülünü dahil etmiş durumda. Yeni modelin fiyatına ise standart modelden 5 tane alabiliyorsunuz. Hatta paranızın bir kısmı da cebinizde kalıyor.

Radyasyon Ölçen iPhone 17 Pro'nun Standart Modelden Farkı Nedir?

Caviar, iPhone 17 Pro için hazırladığı Geiger modelinde standart modelden epey farklı bir cihaz ortaya çıkarmış. Apple'ın cam arka. Yüzeyi yerine dayanıklı bir titanyum kaplama mevcut. Telefonun ortasından kırmızı bir çizgi geçiyor, alt bölümdeyse radyasyon tehlikesini ifade eden sembol yer alıyor. Bu sembol, cihazın arkasındaki özel cihazın ne amaçla kullanıldığını gösteriyor.

Yeni modelle aslında şık ve sade bir telefon ortaya çıkarmak hedeflenmemiş. Bunun yerine daha çok sektörde kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarını anımsatan bir tasarım benimsenmiş. O yüzden cihaz, tasarım itibarıyla standart iPhone 17 Pro modelinden oldukça farklı görünüyor.

Caviar, iPhone 17 Pro Geiger Modelinden Kaç Tane Üretecek?

iPhone 17 Pro'nun Geiger versiyonu için üretim sayısı sadece 7 adetle sınırlandı. Her telefonun üzerinde özel üretim numarası bulunacak. Cihazla beraber ürünün orijinalliğini gösteren bir sertifika da verilecek. Düşük üretim sayısına bakılacak olursa bu ürünün maliyeti epey yüksek olmalı.

iPhone 17 Pro Max İçin de Geiger Sürümü Var mı?

Caviar, Geiger sürümünü sadece iPhone 17 Pro ile sınırlı tutmadı. Bunun yanında iPhone 17 Pro Max için de özel bir model sunuyor. Çalışma biçimi açısından fark yok. Her ikisinde de Geiger sayacı mevcut. Ama Max'i tercih edenler için fiyat konusunda küçük bir artış söz konusu oluyor.

iPhone 17 Pro Geiger Serisinin Fiyatı Ne Kadar?

Depolama Alanı iPhone 17 Pro Geiger Fiyatı iPhone 17 Pro Max Geiger Fiyatı 256 GB 13.130 dolar (633.391 TL) 13.630 dolar (657.511 TL) 512 GB 13.490 dolar (650.757 TL) 13.990 dolar (674.877 TL) 1 TB 13.840 dolar (667.641 TL) 14.340 dolar (691.761 TL) 2 TB - 15.060 dolar (726.494 TL)

iPhone 17 Pro Geiger serisinin fiyatı, depolama ve modele bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ürün sayfasını kontrol ettiğimizde iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanı ile 13.130 dolara (633 bin 391 TL), 512 GB depolama alanı ile 13 bin 490 dolara (650 bin 757 TL), 1 TB'lık versiyonun 13 bin 840 dolara (667 bin 641 TL) satıldığını görüyoruz.

iPhone 17 Pro Max'te fiyat daha yüksek. 256 GB'lık sürümü tercih edenleri 13 bin 630 dolarlık (657 bin 511 TL), 512 GB'lık sürüme yönelenleri 13 bin 990 dolarlık (674 bin 877 TL), 1 TB'lık sürümden yana tercih yapacak olanları ise 14 bin 340 dolarlık (691 bin 761 TL), 2 TB'lık sürümü isteyenleri ise 15 bin 60 dolarlık (726 bin 494 TL) fiyat etiketi bekliyor.

iPhone 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran: 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nit tepe parlaklık

6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nit tepe parlaklık Ekran çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel

1206 x 2622 piksel Ekran koruması: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 İşlemci: Apple A19 Pro (3 nm)

Apple A19 Pro (3 nm) GPU: 6 çekirdekli Apple GPU

6 çekirdekli Apple GPU İşletim sistemi: iOS 26

iOS 26 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera: 48 MP üçlü kamera sistemi (4x optik yakınlaştırma)

48 MP üçlü kamera sistemi (4x optik yakınlaştırma) Video: 4K 120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW

4K 120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW Ön kamera: 18 MP ultra geniş açı, PDAF, SL 3D

18 MP ultra geniş açı, PDAF, SL 3D Ön kamera video: 4K 60fps, 1080p 120fps

4K 60fps, 1080p 120fps Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Su ve toz dayanıklılığı: IP68

IP68 Boyutlar: 150 mm x 71,9 mm x 8,8 mm

150 mm x 71,9 mm x 8,8 mm Ağırlık: 206 gram

iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Boyutlar: 163,4 mm x 78 mm x 8,8 mm

163,4 mm x 78 mm x 8,8 mm Ağırlık: 233 g

233 g Su ve toz dayanıklılığı: IP68

IP68 Ekran: 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision

6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision Ekran çözünürlüğü: 1320 x 2868 piksel

1320 x 2868 piksel Ekran koruması: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 İşletim sistemi: iOS 26

iOS 26 İşlemci: Apple A19 Pro (3 nm)

Apple A19 Pro (3 nm) GPU: 6 çekirdekli Apple GPU

6 çekirdekli Apple GPU RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka kamera: 48 MP üçlü kamera sistemi (4x optik yakınlaştırma)

48 MP üçlü kamera sistemi (4x optik yakınlaştırma) Video: 4K 120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW

4K 120fps, Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW Ön kamera: 18 MP ultra geniş açı, PDAF, SL 3D

18 MP ultra geniş açı, PDAF, SL 3D Ön kamera video: 4K 60fps, 1080p 120fps

4K 60fps, 1080p 120fps Wi-Fi: Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 Bluetooth: 6.0

6.0 NFC: Var

Editörün Yorumu

Caviar tarafından tasarlanan modellerin epey yüksek bir üretim maliyeti var. O yüzden bu model için belirlenen satış fiyatı beni pek de şaşırtmadı. Yeni modelde iPhone 17 Pro serisine direkt fiziksel ölçüm cihazı eklemiş. Günlük kullanım için pek uygun değil, bu cihaz dolayısıyla oldukça ağır hâle geliyor. O yüzden geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini beklemiyorum. Bunun yerine daha küçük bir kitle tarafından değerlendirilecektir.