Xiaomi'den Bütçe Dostu Yeni Bir Telefon Daha: Redmi A3 Görüldü!

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi A3, yakın zamanda NBTC, IMDA ve EEC dâhil olmak üzere çeşitli sertifika platformlarında görüldü ve şimdi de BIS sertifika platformuna girerek Hindistan'da yakında piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

BIS listesinde, akıllı telefonun önceki sretifikalardan biraz daha farklı olan "23129RN51H" model numarasını taşıdığı görülebiliyor. Bu, Redmi A3'ün Hindistan pazarı için özel olarak tasarlanmış başka bir varyantı olabileceği anlamına gelebilir.

Redmi A3'den Neler Beklemeliyiz?

İlginç bir şekilde listelemede marka etiketi altında "Poco"dan da bahsediliyor ve bu da Redmi A3'ün olası bir yeniden markalaşmasına işaret ediyor. Bu, Poco'nun mevcut Redmi modellerini yeniden markalama stratejisiyle uyumlu, bu yüzden şaşırtıcı değil.

Bununla birlikte BIS listesi A3'ün teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi vermiyor. Giriş seviyesi bir cihaz olarak A3'ün günlük kullanıma uygun temel işlevler sunması bekleniyor.

Özetlemek gerekirse Redmi A2, HD+ çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,52 inç IPS LCD panel ile piyasaya sürülmüştü. Dâhili olarak cihaz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G36'dan gücünü alırken, 3 GB'a kadar RAM ve 32 GB dâhili depolama alanına sahipti.

Peki sizin yeni Redmi A3 modelinden beklentileriniz neler? Uygun fiyatlı Redmi telefonlardan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.