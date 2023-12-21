Xiaomi'nin Bütçe Dostu Yeni Modeli Redmi 13C Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Çin'de tanıtılan Xiaomi'nin Redmi markasının yeni uygun fiyatlı modeli Redmi 13C, ülkemizde de satışa sunuldu. Peki telefon ne gibi özellikler sunuyor ve Türkiye fiyatı ne kadar?

6.74 inç ekranıyla oldukça büyük bir ekran deneyimi sunan Redmi 13C'nin ekranı HD+ çözünürlüğe sahip ve LCD paneli bulunuyor. 90Hz yenileme hızına sahip ekran aynı zamanda 600 nit parlaklık sunuyor.

İşlemci tarafında uygun fiyatlı modellerden görmeye aşina olduğumuz MediaTek Helio G85'den gücünü alan Redmi 13C, 8 GB + 8 GB konfigürasyonuyla toplamda 16 GB RAM ve 256 GB depolama ile dikkat çekiyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan telefon, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor ve telefonun gelecekte en az 2 Android güncellemesi daha alması bekleniyor.

Kamera tarafına geldiğimizde ise telefonun arka tarafında 50MP ana kamera yer alırken, 2MP makro lens ve bir adet de yardımcı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 8MP bir selfie kamerası yer alıyor.

Redmi 13C Teknik Özellikleri

Ekran : 6.74 inç, 1600 x 720 piksel, HD+, LCD, 90Hz yenileme hızı

: 6.74 inç, 1600 x 720 piksel, HD+, LCD, 90Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 8 GB + 8 GB

: 8 GB + 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50MP ana kamera (f/1,8) + 2MP makro lens (f/2,4) + yardımcı lens

: 50MP ana kamera (f/1,8) + 2MP makro lens (f/2,4) + yardımcı lens Ön Kamera : 8MP (f/2,0)

: 8MP (f/2,0) Pil : 5.000 mAh, 18W

: 5.000 mAh, 18W İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Redmi 13C Türkiye Fiyatı