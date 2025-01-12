Xiaomi, Yeni Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro'yu Küresel Pazarda Satışa Sundu

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, sevilen akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık gibi aksesuarlarıyla da epey rabet gören bir marka haline geldi. Son olarak şirketin bünyesinde bulundurduğu firmalardan Redmi'nin yeni Buds 6 kulaklıkları da pek çok kişi tarafından beğeni topladı.

Xiaomi, anavatanı Çin'de önemli satış rakamlarına ulaşan yeni Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro kulaklıklarını küresel pazarda da satışa sunmak için harekete geçti. Yeni modeller, kısa bir süre önce global pazar için tanıtıldı.

Redmi Buds 6 ve Buds 6 Pro Özellikleri

Küresele ayak basacak kulaklıklardan Redmi Buds 6, uygun fiyatıyla öne çıkarken, ses kalitesi konusunda kullanıcıları memnun edecek önemli özelliklere sahip. Çift sürücülü tasarımıyla dikkat çeken bu model, 12.4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü ve 5.5 mm piezoelektrik tiz hoparlörle birlikte geliyor. Bu özellikler bir araya gelerek dengeli ve temiz bir ses deneyimi sunan kulaklık,. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi ile birlikte çevresel gürültüyü 49 dB’ye kadar azaltabiliyor.

Adaptif şeffaflık modu, 360 derece mekânsal ses desteğini de bünyesind barındıran Redmi Buds 6, film ve oyunlarda daha etkileyici bir atmosfer sağlayabiliyor. Bluetooth 5.4 teknolojisiyle donatılan yeni kulaklık, çift mikrofonlu tasarımında yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğiyle görüşmeler sırasında yüksek netlik özelliğine de sahip. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 42 saate varan kullanım süresi sağlayan kulaklık, tek şarjda 5-10 saat sürekli kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.

Satışa çıkacak bir diğer kulaklık olan Redmi Buds 6 Pro ise daha gelişmiş özellikler arayan kullanıcılar için tasarlandı. Üçlü sürücü sistemiyle dikkat çeken bu model, iki adet PZT tiz hoparlör ve 11 mm titanyum diyaframlı sürücüsüyle etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği, çevresel gürültüyü 55 dB’ye kadar azaltabilirken, LDAC ve LC3 gibi teknolojilerle de üç boyutlu bir ses deneyimi sağlıyor.

Tek bir şarjla 9.5 saate kadar kullanım imkanı sunan Buds 6 Pro, şarj kutusuyla birlikte toplamda 36 saatlik pil ömrüyle uzun süreli kullanımlarda kullanıcısını yalnız bırakmıyor. Yapay zeka destekli üç mikrofonlu sistemi, görüşme sırasında yüksek kaliteli ses iletimi sağlarken, özelleştirilebilir ekolayzır modları sayesinde kullanıcılar sesi kendi tercihlerine göre de ayarlayabiliyor.

Redmi Buds 6 ve Buds 6 Fiyatı

Yapılan açıklmaya göre küresel pazarda tanıtılan yeni kulaklıklar, 15 Ocak’tan itibaren Xiaomi’nin resmi satış kanalları ve yetkili satıcıları aracılığıyla raflardaki yerini alacak. Redmi Buds 6, yaklaşık 43 dolarlık fiyat etiketiyle bütçe dostu bir seçenek olarak kullanıcılara sunulurken, Redmi Buds 6 Pro ise 81 dolarlık fiyatıyla preium bir ses deneyimi sunan diğer kulaklıklara rakip olacak.

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