72 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Yolda! Gürültü Engelleme ve Dahası

Xiaomi'den yeni bir kablosuz kulak üstü kulaklık geliyor. Hâlihazırda birçok bölgede satışa sunulan Redmi Headphones Neo'nun henüz resmî tanıtımı yapılmasa da bir perakende sitesinde yer alması sayesinde cihazın kullanıcılara tam olarak ne tür özellikler sunacağı belli oldu. Özellikle gürültü engelleme ve pil ömrü konusunda geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Redmi Headphones Neo'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 72 saate kadar (ANC kapalıyken)

Sürücü: 40 mm titanyum kaplama sürücüler

Frekans Aralığı: 20 Hz-40 kHz

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 42 dB'e kadar

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Redmi Headphones Neo'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Redmi Headphones Neo'nun ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği devre dışı bırakıldığında 72 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. ANC etkinleştirildiğinde bu sürenin ne kadara düştüğü açıklığa kavuşturulmadı fakat bu tür kulaklıklarda ANC'nin pil ömrünü yaklaşık %40 oranında düşürdüğünü göz önünde bulundurursak ANC etkinleştirildiğinde pil ömrünün de yüzde 43-44 saate gerileyebileceğini söyleyebiliriz.

Redmi Headphones Neo'nun Ses Kalitesi Nasıl Olur?

Cihazın nasıl bir ses kalitesi sunacağı hakkında fikir edinmenin en iyi yollarından biri, sürücü boyutuna bakmaktan geçiyor. Bu cihazda 40 mm titanyum kaplama sürücüler mevcut. Büyük sürücü, havanın daha güçlü şekilde hareket etmesini sağlar ve böylece bas seslerin yoğunlaştığı alt frekanslar da daha etkileyici hâle gelir. Öte yandan titanyum kaplama da tiz seslerde bozulma olmasının önüne geçerek temiz ses elde etmenize olanak tanır.

Redmi Headphones Neo Hangi Gürültüleri Engeller?

Cihaz, 42 dB'e kadar gürültü engelliyor. Bu, özellikle düşük frekanslı ve aynı yoğunlukta devam eden sabit seslerde etkili olduğu anlamına geliyor. Uçak gürültüsü veya klima sesi buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca uzaktan gelen gürültüde de oldukça etkileyici olacaktır. Tabii, yanınızda biri bağırırken eğer bu kulaklığı takıyorsanız onu yine duymaya devam edeceksinizdir.

Redmi Headphones Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Filipinler'deki bir perakende sitesinde kulaklık 3.299 PHP (2 bin 445 TL) fiyat etiketiyle görüntülendi. Elbette ki cihaz henüz küresel çapta duyurulmadığı için nihai fiyatı henüz belirsizliğini koruyor ancak bu fiyatı baz alacak olursak Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının 5 bin TL civarında olması muhtemel görünüyor.

Redmi Headphones Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an Türkiye'de pek çok Redmi kulaklık satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni kulak üstü kulaklık modelinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili resmî bir açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi Headphones Neo'nun bütçeyi zorlamayan bir seçenek olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Uzun pil ömrü sayesinde özellikle uzun yolculuklar sırasında ideal bir kulaklık olacaktır. Tabii, bunun aktif gürültü engelleme özelliği devre dışıyken geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Gürültülü bir ortamda seyahat edildiğinde pil ömründen fedakârlık etmek gerekebilir.