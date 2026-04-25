Chery Tiggo V Tanıtıldı: Aynı Anda Hem SUV Hem Pick-Up!

Çin’de düzenlenen Auto China 2026 etkinliğinde tanıtılan Chery Tiggo V alışılmış SUV anlayışının dışına çıkan yapısıyla dikkat çekiyor. Bir aile otomobili devamında ise ticari araç ve hatta pick-up alternatifi olabilen model tek araçla birden fazla ihtiyaca çözüm sunmayı hedefliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Chery Tiggo V Modeli Nasıl Aynı Anda Hem SUV Hem Pick-Up Olabiliyor?

Chery Tiggo V klasik SUV segmentine farklı bir yaklaşım getiriyor. Model, standart kullanımda 7 koltuklu bir SUV olarak karşımıza çıkarken ihtiyaçlara göre farklı formlara dönüşebilen bir yapıya sahip. Marka bu aracı yalnızca bir SUV olarak değil aynı zamanda çok amaçlı bir mobilite çözümü olarak konumlandırıyor.

Bu nedenle Tiggo V, hem bireysel hem de ticari kullanım senaryolarını tek platformda birleştirmeyi hedefliyor. Tiggo V’nin en dikkat çeken özelliği ise modüler arka yapısı sayesinde farklı gövde tiplerine geçiş yapabilmesi. Aracın arka bölümü yeniden yapılandırılabiliyor ve bu sayede yük taşıma odaklı bir forma dönüştürülebilyor.

Ayrıca iç mekandaki hareketli bölme sistemi sayesinde uzun yükler kabin içine doğru uzatılabiliyor, arka koltuklar farklı kombinasyonlarda kullanılabiliyor, yük alanı ihtiyaca göre genişletilebiliyor. Bu yapı sayesinde araç kısa sürede SUV’dan pick-up benzeri bir taşıyıcıya dönüşebiliyor.

Chery Tiggo V Teknik Özellikleri Neler?

Teknik tarafta modelin hem hibrit hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Plug-in hibrit versiyonun daha düşük tüketim değerleri sunması beklenirken benzinli versiyon ise daha klasik bir kullanım sunacak. Araç gövde yapısı olarak unibody platform üzerine inşa ediliyor. Bu da onu geleneksel pick-up modellerden ayıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Teknik detayların önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

Chery Tiggo V Türkiye’ye Gelecek Mi?

Chery tarafından modelin hangi pazarlarda satışa sunulacağına dair henüz net bir açıklama yapılmış değil. Ancak markanın Türkiye’deki büyüme stratejisi düşünüldüğünde Tiggo V’nin ilerleyen dönemde Türkiye pazarına sunulması ihtimaller arasında yer alıyor. Özellikle SUV ve ticari kullanım arasında kalan kullanıcılar için bu tarz bir modelin Türkiye’de ilgi görmesi oldukça muhtemel.

Editörün Yorumu

Chery Tiggo V, otomotiv sektöründe "tek araçla çok iş" anlayışını farklı bir noktaya taşıyor. SUV, MPV ve pick-up segmentlerini birleştiren bu yaklaşım, özellikle değişen kullanıcı ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor. Eğer bu model seri üretimde de bu esnekliği koruyabilirse, segmentler arası sınırları ciddi anlamda zorlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...