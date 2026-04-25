1425 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Battlefield 1 Fırsatını Kaçırmayın!

Savaş temalı oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1 indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün. Peki, Battlefield 1 kaç TL oldu?

Battlefield 1'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Battlefield 1, yüzde 95 oranında indirime girdi. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Battlefield 1, kampanya kapsamında 1500 TL yerine 75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Battlefield 1'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Oyunda pek çok cephe bulunuyor ve her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut. Bu modda Assault, Medic, Support ve Scout olmak üzere dört farklı sınıf yer alıyor.

Her sınıf, kendine özgü silahlara ve ekipmana sahip. Örneğin Support sınıfı, hem kendisine hem de takım arkadaşlarına mermi verebiliyor. Böylece uzun süren çatışmalarda mermi sorunu yaşanmıyor. Bu arada çok oyunculu modda Osmanlı askerini kontrol edebiliyoruz. Oyunda Türkçe arayüz dil desteği de mevcut.

Çok oyunculu modda tank ve uçak gibi araçların yanı sıra at da sürebiliyoruz. 64 kişilik haritalarda Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapım, birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda "Fetih", "Akın" ve "Cephe Hattı" dahil olmak üzere pek çok mod bulunuyor. Örneğin Fetih modunda kontrol noktalarını ele geçirmeye ve elimizde tutmaya çalışıyoruz. Bu modlar, oyunun daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor.

Battlefield 1'i Kimler Sever?

Eğer savaş temalı oyunları seviyorsanız muhtemelen Battlefield 1'i de seveceksiniz. Savaş atmosferini çok başarılı şekilde yansıtan bu yapımda uçak ve tank dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunuyor. Eğer savaş sırasında bu araçları kullanmak istiyorsanız söz konusu oyunu çok beğeneceksiniz. Oyunda ayrıca takım çalışmasının önemli olduğunu belirtelim.

Battlefield 1'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD FX-8350/ Core i5 6600K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Battlefield 1'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi

İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Battlefield 1 Kaç GB?

Battlefield 1'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanı gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artacaktır.

Editörün Yorumu

Battlefield serisini seven biri olarak Battlefield 1'i daha önce oynama fırsatım olmuştu ve çok beğenmişitm. Bence atmosferi ve oynanış mekaniği, oyunun satışa sunulduğu döneme göre oldukça başarılı. Oyundaki modlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmiştim. Özellikle tank ve uçak gibi araçlar kullanmak çok keyifliydi.