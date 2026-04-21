Bu Kulaklık Dil Bariyerini Tarihe Karıştırıyor! 40 Saat Pil Ömrü Var

OPPO'nun bir süre önce pek çok özelliği sızdırılan yeni kulaklığı Enco Clip 2'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihaza daha geniş çaplı göz atma imkânı elde edildi. Görünüşe bakılacak olursa cihaz gerek pil ömrü gerek sesli görüşmeler gerek yurt dışı seyahatleri için büyük kolaylıklar sunacak.

OPPO Enco Clip 2'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: 40 saate kadar

40 saate kadar Şarj süresi: 60 dakika kulaklıklar / 80 dakika kulaklıklar + şarj kutusu

60 dakika kulaklıklar / 80 dakika kulaklıklar + şarj kutusu Toz ve Suya Dayanıklılık: IP55 sertifikası

IP55 sertifikası Bluetooth Sürümü: 6.1

6.1 Bluetooth Menzili: 10 metre

10 metre Mikrofon Hassasiyeti: -38 dB

-38 dB Çoklu Bağlantı Desteği: Mevcut

Mevcut Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği: Mevcut

OPPO Enco Clip 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri 58 mAh batarya kapasitesine sahip. Şarj kutusunda ise bu kapasite 530 mAh şeklinde. Kullanım süresi ise hangi ses kodeğinin kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. AAC modda toplamda 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kulaklık başına 8 saat müzik dinleme imkânı elde edilebiliyor. LHDC modda ise kulaklık başında 9,5 saat, şarj kutusuyla birlikte toplamda 36 saat pil ömrü elde edilebiliyor.

OPPO Enco Clip 2 Aynı Anda İki Cihaza Bağlanabiliyor mu?

OPPO Enco Clip 2, aynı anda iki adet cihaza bağlanabiliyor. Böylece tablette bir film izlerken telefonunuza arama gelirse anında cevap verme imkânı elde ediyor ve hiçbir aramayı kaçırmıyorsunuz. Bu desteği sunmayan kulaklıklarda olduğu gibi manuel olarak geçiş yapmaya gerek kalmıyor.

OPPO Enco Clip 2 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Özellikle yoğun antrenman sırasında terlerseniz bu durumdan kulaklık etkilenmeyecektir. Ayrıca yavaş yavaş atıştıran yağmurda da cihazın bozulup bozulmama ihtimalini düşünmenize gerek olmayacaktır. Tabii, bununla yüzmekten ya da duş almaktan uzak durulmalı. Ayrıca sıvı sabun ve benzeri kimyasallara karşı da dikkatli olunmalı.

OPPO Enco Clip 2 Gürültü Engelliyor mu?

Görüntüden de anlaşılacağı üzere yeni OPPO kulaklık, açık kulak tasarımına sahip. Bu tasarımın tercih edilmesinin en önemli sebebi zaten çevreden gelen seslerin alınmasını sağlamak. Yani bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği beklenmemeli. Tabii, konuşmalar için aynısını söylemek mümkün değil. Bu cihaz, gürültü azaltma özelliği sayesinde sesli görüşmelerde arka plan gürültüsünü bastırıp sizin sesinizi öne çıkarıyor. Yani anlaşılmama gibi sorun yaşamıyorsunuz.

OPPO Enco Clip 2 Çeviri Yapabiliyor mu?

Gerçek zamanlı çeviri, cihazın öne çıkan özelliklerinden biri. Bu, yurt dışında dil bariyerine takılmamanızı sağlıyor. Bu kulaklıkları telefonunuza bağladığınızda gerçek zamanlı yapay zeka çevirisiyle konuşmalar anında hedef dile çevriliyor. Dilini bilmediğiniz bir ülkede yabancılarla iletişim kurabiliyor, yol tarifi alabiliyor ya da alışverişlerinizi sorunsuz şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Bu arada söz konusu özelliğin ColorOS 15.0.1 ve üstü OPPO cihazlarda kullanılabildiğini de belirtmekte fayda var.

OPPO Enco Clip 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Parlak altın ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan OPPO Enco Clip 2 için 899 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 929 TL'ye denk geliyor. Vergileri de hesaba katarsak Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı 8 bin TL'yi bulabilir.

OPPO Enco Clip 2 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de Enco X2, Enco Buds 2 ve Enco Air 2 Pro modelleri satılıyor. Bunu göz önünde bulundurursak yeni kulaklıkların da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yok. O yüzden planların değişebileceğine dikkat çekelim.

Editörün Yorumu

Her ne kadar açık kulak tasarımlı kulaklıklar tercih etmesem de OPPO Enco Clip 2'in günlük hayatta çok işlevsel olacağını düşünüyorum. Her gün spor yapan insanlar için rahatsız edici olmayacaktır. Yurt dışı seyahatlerini sorunsuz yaşamak isteyen kişilere de çeviri özelliği sayesinde büyük katkı sağlayacaktır.