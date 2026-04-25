Performans Canavarı Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekran ve Dahası

vivo, X500 Pro isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber X500 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikaktleri üzerinde toplayacak.

vivo X500 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

vivo X500 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonad 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip.

vivo X500 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

X500 Pro gücünü Dimensity 9600 Pro işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdeğe sahip olması beklenen bu işlemci henüz tanıtılmadı. X300 Pro'da ise Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. İşlemcide yüksek verimlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlyıor.

vivo X500 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro'nun eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X300 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500 Pro'nun en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Benim için bir telefonda işlemcinin yanı sıra ekran özellikleri de çok önemli çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. X500 Pro'nun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.