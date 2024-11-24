Xiaomi, Redmi Markasının Logosunda Değişikliğe Gitti: İşte Yeni Tasarımı!

Akıllı ev aletlerinden otomobillere, telefonlardan giyilebilir teknolojilere kadar neredeyse her alanda karşımıza çıkan Xiaomi, çatısı altında bulunan Redmi markası için beklenmedik bir karar aldı. Firma, markanın logosunda önemli bir değişikliğe gitti.

Şirketin daha çok uygun fiyatlı olmasına karşın önemli özellikler sunan markası olarak tanıdığımız Redmi için yeni bir markalaşma stratejisine gidildiği ve ilk olarak logoda birtakım değişiklikler yapıldığı açıklandı.

Redmi Artık Logosunda Kırmızı Rengi Kullanacakb

Çin merkezli ünlü akıllı telefon üreticisi Redmi, yeniden markalaşma döneminde artık daha özgün bir yapıya kavuşacak. Sevilen firmayı daha öncesinde sade bir "Redmi" yazısıyla veya çatı şirketi Xiaomi'nin "Mi" sembolünü temsil eden bir turuncu logoyla birlikte görüyorduk. Ancak artık bu durum tamamıyla değişecek.

Marka, yeni logosuyla beraber artık yeni bir renk paletine ve yazı tipine sahip. Yeni logoda kullanılan kırmızı renk tonu "Redmi" ifadesini vurgularken, harflerin büyük ve keskin bir fontta olması markanın saygınlığını arttıran cinsten.

Redmi, kısa bir süre önce logosuna ek olarak ürün yelpazesinde de önemli bir değişikliği hayata geçirdi. Şirket, uzun bir süredir en üst düzey serisi olarak bilinen K serisinin yerini yeni "Turbo" serisi alacak. Redmi cephesi, bu yıl K80 ismiyle karşımıza çıkacak serinin ise oldukça iyi yükseltmeler alacağı ve rakip firmaların amiral gemileri ile yarışacağı da iddia ediyor.

Peki siz Redmi markasının yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni logoyu beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım...