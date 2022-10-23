Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Kavisli Ekrana Sahip Olacak

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Redmi Note 12 serisi telefonların bu ay tanıtılmasını planladığını belirtmişti. Ayrıntılar konusunda hâlâ oldukça az detaya sahip olsak da endüstri kaynakları arasındaki fikir birliği, başlangıçta lansmanın üç cihazı içereceği yönünde görünüyor. Bunlar Redmi Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ olacak.

Redmi Note serisinin geçmiş deneyimlere dayanarak, bu listenin zamanla daha da uzamasını bekliyoruz ancak şimdilik duyuru etkinliğinden önce telefonlarla ilgili gelen ilk detaylar gündemi meşgul ediyor. Bunlardan en dikkat çekeni Redmi Note 12 Pro+'ın kavisli bir ekrana sahip olacağı yönünde. Doğal olarak bu da söz konusu panelin OLED olacağını da beraberinde getiriyor.

Redmi Note 12 Pro Modelleri Dimensity 1080'den Gücünü Alacak

Redmi Note 12 telefonlarla ilgili diğer ayrıntılara tam anlamıyla sahip olmasak da şu anda dolaşan tek sızıntı, iki Pro modeli için bir Dimensity 1080 işlemcisinin kullanılacağı yönünde. 1080, Dimensity 920 üzerinde birkaç yönden iyi bir iyileştirme sağlıyor ancak çoğu, işlemcinin 200 MP'lik bir kamerayı idare etme yeteneğine odaklanıyor. Redmi Note 12 telefonların en az birinden 200MP kamera beklemek pek de mantıksız göünmüyor.

Xiaomi'nin Redmi Note 12 serisini anlatan Weibo gönderisine geri dönersek telefonların birinin "dünyada bir ilk" olan "iki büyük teknolojiye" sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca Redmi Note 12 Pro+'ın 210W şarj üzerinde çalıştığı konuşuluyor.