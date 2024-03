Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin Yeni Renk Seçeneğini Tanıttı!

Xiaomi'nin Redmi Buds 5 Pro, Redmi Watch 4 ve Redmi Note 13 Pro+ 5G akıllı telefonu için yeni renk varyantlarını piyasaya süreceği 2024 Fan Festivali yaklaşıyor. Marka, festival öncesinde Note 13 Pro+ 5G için yeni renk seçeneğinin nasıl olacağına dair ilk ipucuyu verdi.

X'te kısa süre önce yayınlanan bir tanıtım videosunda ortaya çıktığı üzere yeni renk seçeneği Mystic Silver olarak adlandırılacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu yeni renk seçeneği gümüş bir kaplama ile gelecek ve akıllı saate premium bir görünüm kazandıracak.

What happens when #RedmiNote13ProPlus5G is wrapped in Mystic Silver?



Uncover the exclusive #XiaomiFanFestivalSpecialEdition! ✨ pic.twitter.com/nPVPywbCyo