Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin Yeni Renk Seçeneğini Tanıttı!

Xiaomi'nin Redmi Buds 5 Pro, Redmi Watch 4 ve Redmi Note 13 Pro+ 5G akıllı telefonu için yeni renk varyantlarını piyasaya süreceği 2024 Fan Festivali yaklaşıyor. Marka, festival öncesinde Note 13 Pro+ 5G için yeni renk seçeneğinin nasıl olacağına dair ilk ipucuyu verdi.

X'te kısa süre önce yayınlanan bir tanıtım videosunda ortaya çıktığı üzere yeni renk seçeneği Mystic Silver olarak adlandırılacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu yeni renk seçeneği gümüş bir kaplama ile gelecek ve akıllı saate premium bir görünüm kazandıracak.

Redmi Note 13 Pro+ 5G Yeni Mystic Silver Rengiyle Dikkat Çekiyor

What happens when #RedmiNote13ProPlus5G is wrapped in Mystic Silver?



Uncover the exclusive #XiaomiFanFestivalSpecialEdition! ✨ pic.twitter.com/nPVPywbCyo — Xiaomi (@Xiaomi) March 29, 2024

Arka kısımda ayrıca "X" şeklinde yeni bir logo yer alacak. Bu yeni renk seçeneği mevcut Fusion White, Fusion Black ve Fusion Purple renk seçeneklerine katılacak. Bununla birlikte Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+ 5G için getirilecek olan bu yeni renk seçeneğinin stoklarının oldukça sınırlı olacağını belirtti.

Redmi Note 13 Pro+ 5G, 1,5K çözünürlüğe ve pürüzsüz 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Mali G610 MC4 GPU ile birlikte çalışan MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemci cihaza gücünü verirken, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı kullanıcıları karşılıyor.

Kamera bölümünde 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve arkada 2MP makro kamera, önde ise 16MP selfie kamerası bulunuyor. 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip telefon, 5.000mAh pil ile oldukça uzun bir pil ömrü sunuyor.

Peki siz Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin yeni rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.