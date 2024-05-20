Galaxy A Serisinden Bir Telefon One UI 6.1 Güncellemesi Aldı: Ancak Kötü Bir Haber Var!

Samsung'un fiyat performans telefon modellerine sahip olan A serisi, Dimensity ve Exynos yonga setleri ile güçlü bir performans sergiliyorlar. Bu telefon modellerinin kameralarının oldukça iyi olması ve ekran kalitesiyle de kaliteli bir duruş sergilemeleri dikkat çekiyor.

Samsung'un en sonra satışa sunduğu Galaxy A15 5G modeli de bu bahsedilen özelliklere sahip telefonların başında geliyor. Markanın son sürüm güncellemesi olan One UI 6.1'i alan orta segment telefonlardan biri de bu telefon modeli oldu.

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SamMobile'ın aktardığına göre Samsung'un aralık ayında piyasaya sürülen telefon modeli, One UI 6.1 güncellemesine kavuştu. Üstelik Nisan 2024 güncellemesi ile birlikte toplam 44 farklı güvenlik sorununun da çözülmesi ile birlikte geldi.

Samsung Galaxy A15 5G güncel sürüme kavuşmuş olsa da ne yazık ki markanın pek çok orta segment telefonunda olduğu gibi beklenen yapay zeka özelliklerine kavuşmadı. Özellikle telefon görüşmelerinde eş zamanlı çeviri ve web sitelerinde özet okumayı sağlayan Galaxy AI özellikleri bulunmuyor.

Galaxy AI özelliklerini güncelleme ile birlikte alan Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 telelefon modelleri haricindeki fiyat performans telefonlar ne yazık ki güncellemeyi alıyor olsa da yapay zeka özelliklerine kavuşamıyor.

Galaxy A15 5G de bu telefon modellerinden biri. İyileştirilmiş ve güvenlik sorunlarının çözülmüş versiyonuna kavuşan One UI 6.1 güncellemesi için telefonunuzun ayarlarından güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.