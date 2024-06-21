Redmi Note 14 Serisi Yaklaşırken IMEI Numaraları Yeni Detaylar Verdi!

Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Redmi Note 14 için bekleyiş nihayet sona eriyor. İddialara göre şirket, merakla beklenen telefonu önümüzdeki Eylül ayında tanıtacak. Her ne kadar tanıtım tarihine henüz birkaç ay olsa da IMEI veri tabanı listelemeleri gibi hamleler sayesinde Note 14 serisine dair çeşitli bilgilere şimdiden sahibiz. İşte ayrıntılar…

IMEI Numaraları Redmi Note 14 Serisiyle İlgili Hangi Bilgileri Ortaya Çıkardı?

Ortaya çıkan model numaraları Xiaomi'nin Redmi Note 14 serisini piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor. Bu seri, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 14 Pro+ 5G olmak üzere üç modeli işaret ediyor.

Ayrıca diğer bir dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise model numaralarında yer alan “ 2409 ” ön ekinin lansman tarihini işaret ediyor ve serinin eylül ayında tanıtılacağını gösteriyor.

24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C

24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC

24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C

Redmi Note serisinin modellerini değerli taşlarla adlandırma geleneğine uygun olarak Redmi Note 14 serisinin en üst modeli Redmi Note 14 Pro+ 5G'nin “O16U” dahili model numarasına ve ametist kod adına sahip olduğu ortaya çıktı. Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14 Pro'nun kod adları ise henüz bilinmiyor.

Beklendiği gibi Redmi Note 14 serisi, Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve ardından da Ekim ayında Xiaomi'nin amiral gemisi serisi Xiaomi 15 piyasaya sürülecek.

Her iki seri de ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve daha sonra dünya çapındaki diğer pazarlarda da satışa sunulacak.