PUBG Canavarı Redmi Pad 8.7 SE 4G Ortaya Çıktı

Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde geçen yıl tanıtılan Redmi Pad SE'nin devam modeli için geri sayım başladı. Redmi Pad SE 8.7 4G olarak isimlendirilecek tablet son olarak lansmanın yakında olduğuna işaret eden önemli bir eşiği aştı. Peki tablet tam olarak kullanıcılara neler sunacak?

Redmi Pad SE 8.7 4G BIS Sertifikası Aldı

Redmi Pad SE 8.7 4G, 24076RP19I model numarasıyla BIS veri tabanında ortaya çıktı. Veri tabanı tabletin herhangi bir teknik özelliğini veya tasarım detayını ortaya çıkarmasa da lansmanın yakın bir tarihte yapılacağının sinyallerini veriyor. Bununla birlikte geçmiş sızıntılar sayesinde halihazırda cihazla ilgili bazı bilgilere sahibiz.

Tablet, isminde de anlaşılacağı üzere 8,7 inçlik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatırlanacağı üzere geçen yılki Redmi Pad SE modelinde 11 inçlik LCD bir panel kullanıldı. Bunları göz önünde bulundurarak yaklaşan modelinde LCD bir panele ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz.

Cihaz, şirketin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kullanıma sunduğu HyperOS arayüzünü çalıştıracak. Bunun yanı sıra çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 4G LTE gibi bağlantı özelliklerini bünyesinde barındıracak. Son olarak tanıtım tarihi henüz belli olmayan bu cihazın 150 ila 250 dolar arasında fiyatlandırılacağını belirtelim.

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