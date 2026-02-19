Xiaomi, Redmi ve POCO İçin Tam Liste! Hangi Model Ne Zaman Güncelleme Almayı Bırakacak?

Eğer bir Xiaomi, Redmi ya da POCO marka bir akıllı telefon kullanııyorsanız ve "bu telefon daha ne kadar güncelleme alacak?" sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Xiaomi, resmi internet sitesi üzerinden bu soruya yanıt verdi. Ancak belirtmekte fayda var ki tablo bazı kullanıcılar için pek de iç açıcı değil. İşte Xiaomi, Redmi ya da POCO modelleri için HyperOS güncelleme desteğinin biteceği tarih.

Xiaomi, Redmi ve POCO Cihazlarının HyperOS Güncelleme Bitiş Tarihleri Açıklandı

Xiaomi, söz konusu yazılım güncellemeleri olduğunda rakiplerinin oldukça önünde. Şirket çok uzun zamandır çoğu modeli için birkaç büyük yazılım güncellemesi yayınlamayı başarıyor. Ancak Xiaomi'nin çok sayıda akıllı telefon modeline sahip olması kullanıcıların ve açıkçası bizlerin bu güncelleme desteği süreçlerini takip etmesini zorlaşıyor. Durumun farkında olan Xiaomi, bir süredir kendi internet üzerinden günceleme desteğinin biteceği tarihi yayınlıyor.

Aşağıdaki listeden kendi telefonunuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Eğer telefonunuz listede değilse bu iki anlama gelebilir. Bunlardan ilki telefonunuz halihazırda güncelleme desteğini yitirmiştir ve HyperOS'un yeni versiuonlarını almayacaktır. Diğeri ise telefonunuz oldukça yenidir ve Xiaomi henüz bu listeye dahil etme ihtiyacı duymamıştır. Eğer telefonunuz listede varsa o tarihe kadar yayınlanan bütün güncellemeleri alacaktır.

Xiaomi Telefonum Ne Zaman Güncelleme Almayı Bırakacak?

Cihaz Güncelleme Desteğinin Biteceği Tarih Xiaomi 15, 15 Ultra 1 Mart 2031 Xiaomi 15T, 15T Pro 24 Eylül 2031 Xiaomi 14 25 Şubat 2029 Xiaomi 14 Ultra 15 Mart 2029 Xiaomi 14T, 14T Pro 26 Eylül 2029 Xiaomi 13, 13 Pro 8 Mart 2028 Xiaomi 13 Ultra 12 Haziran 2028 Xiaomi 13 Lite 2 Mart 2027 Xiaomi 13T, 13T Pro 4 Ekim 2028 Xiaomi 12, 12 Pro 17 Mart 2026 Xiaomi 12 Lite 1 Temmuz 2026 Xiaomi 12T, 12T Pro 13 Ekim 2026 Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro 1 Mart 2028 Xiaomi Pad 6 10 Temmuz 2026 Xiaomi MIX Flip 18 Temmuz 2029

Redmi Telefonum Ne Zaman Güncelleme Almayı Bırakacak?

Cihaz Güncelleme Desteğinin Biteceği Tarih Redmi Note 15, Note 15 5G 15 Ocak 2032 Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G 15 Ocak 2032 Redmi Note 14 1 Mart 2031 Redmi Note 14 5G 9 Ocak 2029 Redmi Note 14 Pro 15 Ocak 2029 Redmi Note 14 Pro 5G 30 Ocak 2029 Redmi Note 14 Pro+ 5G 1 Ocak 2029 Redmi Note 13, Note 13 5G 15 Ocak 2028 Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G 15 Ocak 2028 Redmi Note 12 23 Mart 2027 Redmi Note 12 5G 23 Mart 2026 Redmi Note 12 Pro 20 Nisan 2026 Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G 23 Mart 2027 Redmi Note 12S 10 Mayıs 2027 Redmi 15 22 Eylül 2029 Redmi 15 5G 1 Ağustos 2029 Redmi 15C 28 Ağustos 2031 Redmi 15C 5G 30 Eylül 2031 Redmi 14C 26 Eylül 2028 Redmi 13C 10 Kasım 2026 Redmi 12 16 Haziran 2027 Redmi 12 5G 1 Eylül 2027 Redmi 12C 10 Mart 2026 Redmi A5 30 Nisan 2029 Redmi A3 21 Şubat 2027 Redmi A2, A2+ 24 Mart 2026 Redmi Pad 2, Pad 2 4G 15 Haziran 2032 Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G 22 Eylül 2029 Redmi Pad Pro 5G 11 Haziran 2027 Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G 15 Ağustos 2026

POCO Telefonum Ne Zaman Güncelleme Almayı Bırakacak?

Cihaz Güncelleme Desteğinin Biteceği Tarih POCO F8 Pro, F8 Ultra 26 Kasım 2031 POCO F7 24 Haziran 2031 POCO F7 Pro, F7 Ultra 27 Mart 2031 POCO F6 23 Mayıs 2028 POCO F6 Pro 22 Mayıs 2028 POCO F5, F5 Pro 9 Mayıs 2026 POCO X7 30 Ocak 2029 POCO X7 Pro 7 Ocak 2029 POCO X6 5G, X6 Pro 11 Ocak 2028 POCO X5 5G 6 Şubat 2027 POCO X5 Pro 5G 6 Şubat 2026 POCO M8 5G, M8 Pro 5G 8 Ocak 2032 POCO M7 19 Ağustos 2031 POCO M7 Pro 5G 9 Ocak 2029 POCO M6 5 Haziran 2028 POCO M6 Pro 11 Ocak 2028 POCO C85 28 Ağustos 2031 POCO C75 26 Eylül 2028 POCO C65 6 Kasım 2026 POCO Pad M1 22 Eylül 2029

Xiaomi'nin son dönemde yeni amiral gemisi modellerinde 6 yıla kadar yazılım desteği vaat etmesi, uzun vadeli kullanım planlayanlar için umut verici bir gelişme. Güncellenmiş cihazlar sadece yeni özellikler sunmakla kalmıyor her geçen gün daha karmaşık hale gelen siber tehditlere karşı da çok daha güçlü bir koruma sağlıyor. Bu nedenle eğer sizin telefonunuz artık güncelleme almıyorsa değiştirmeyi düşünmek zorundasınız.