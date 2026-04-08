Samsung'un 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Selefine göre önemli yeniliklerle gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi kısa süre önce ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan Galaxy Z Fold 8'in fiyat etiketin sızdırdı. Buna göre katlanabilir telefonun fiyatları selefiyle neredeyse aynı olacak. İşte Galaxy Z Fold 8'in sızdırılan fiyatları;

12 GB RAM + 256 GB depolama: $1,999 - vergisiz 89.000 TL - vergiler dahil 181.800 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama: $2,199 - vergisiz 97.900 TL - vergiler dahil 200.000 TL

16 GB RAM + 1 TB depolama: $2,499 - vergisiz 111.290 TL - vergiler dahil 227.000 TL

Burada önemli bir detaya değinmek gerekiyor. Zira Samsung, ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Bu nedenle söz konusu vergilerin dahil olduğu fiyatlar yalnızca bilgilendirme amaçlı diyebiliriz.

Bunu biraz daha açarsak, Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolama versiyonunu 92.999 TL, 12 GB RAM + 512 GB sürümünü 93.999 TL ve 16 GB RAM + 1 TB depolama modelini 117.830 TL’den başlayan fiyatlarla piyasada bulabiliyorsunuz. Kısacası Samsung, ülkemizde akıllı telefonlarını diğer pazarlarda açıklanan fiyatların çok daha altına satabiliyor.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8 modelinin ekran özelliklerine baktığımızda 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik Dynamic AMOLED 2X bir iç panelle geleceğini görüyoruz. Yani ekran 2K çözünürlüğünde ve gayet net bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Dış tarafta ise bizleri 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç boyutunda bir kapak ekranı karşılıyor. Bu da FHD+ çözünürlük sunduğu anlamına geliyor. Yani ana ekran kadar olmasa da gayet net bir görüntü elde edebileceksiniz. Bununla birlikte iki ekran da 120Hz yenileme hızlarını destekliyor. Bunu da menülerde gezerken veya kaydırma yaparken gayet akıcı bir ekran deneyimi şeklinde açıklayabiliriz.

Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8'de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti mevcut olacak. Bu işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm teknolojisi sayesinde 4 nm ile üretilen işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunduğunu ve daha az güç tükettiğini söyleyebiliriz.

İşlemcide 4.6 GHz hızıda çalışan iki performans çekirdeği ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet verimlilik/performans çekirdeğinin yanı sıra Adreno 840 grafik birimi mevcut diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak, oyun gibi ağır işlemlerde performans çekirdekleri ve arka planda çalışan uygulamalar gibi daha basit işlemleri ise verimlilik çekirdekleri yönetiyor.

Bu donanım Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi modellerde de kullanılıyor. Öte yandan Fortnite gibi mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans alabilmeniz mümkün. Kısacası En iyi grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilecek yetenekte.

Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Fold 8’in ultra geniş açılı kamerası 50 megapiksele yükselecek. Z Fold 7’de ise bu kamera 12 megapikseldi. Telefoto kamera 12 MP’ye çıkarken, 200 megapiksel ana kamerada herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Selfie kameralarında ise herhangi bir değişiklik yok. Galaxy Z Fold 8, Z Fold 7’deki gibi hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksel selfie kameralarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy Z Fold 8 modelinin bu yılın temmuz ayında tanıtılması muhtemel. Hatta aynı etkinlikte Z Flip 8 modeli de vitrine çıkacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 de geçen yılın temmuz ayında piyasaya sürülmüştü.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Fold 8'in sızdırılan fiyat etiketi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira şirketin hangi özelliklerle gelirse gelsin Z Fold 7'nin fiyatına sadık kalacağını düşünüyordum. Yukarıda da belirttiğimzi gibi şirket ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uyguladığından sızdırılan fiyatlardan çok daha düşüğe satışa çıkacağını düşünüyorum.