OPPO'nun Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefonu Yolda! Tarih Verildi

OPPO'nun bütçe dostu telefonu F33 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda F33 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranıyla da öne çıkacak.

OPPO F33 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO F33 5G, 13 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO F31, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO F33 5G Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO F33 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgii herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 satılmıyor. Dolayısıyla F33'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük.

OPPO F33 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33'ün 270 dolar (12 bin TL) ile 378 dolar (16 bin TL) arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

OPPO F33 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

6,5 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K

OPPO F33 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. F33 5G, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. 120Hz, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha kıcı bir ekran deneyimi sağladığını belirtelim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belli oluyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO F31'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 1400 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 1400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OPPO F33 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO F33 5G'de hangi işlemcinin kullanılacağı henüz belli değil fakat F31'in Dimensity 6300 işlemcisi göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Fikir vermesi açısından bu işlemci Call of Duty Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırıyor.

OPPO F33 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO F33, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Kullanıcılar böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. F31'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO F33 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Derinlik kamerası sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

F31'de ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. F33'ün ön kamerası muhtemelen F31'den daha iyi bir sonuç verecektir fakat bunun tek sebebi 50 megapiksel olması değil. Bilindiği üzere hemen hemen her modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Dolayısıyla yeni modelde daha yeni bir sensör teknolojisi ve birtakım yenilikler görebiliriz.

Editörün Yorumu

Benim için telefonda yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli. Şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ssoyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. F33 5G ise yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına bile gerek kalmayacak.

AMOLED, çok canlı renkler sunduğundan dolayı bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada suya dayanıklılığın da çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Örneğin dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında telefonun su geçirip geçirmeyeceğine dair herhangi bir endişe yaşanmıyor.