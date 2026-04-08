Xiaomi'den 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Xiaomi 17T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce Wi-Fi 6E, Bluetooth, GPS ve NFC ile birlikte geleceği ortaya çıkan Xiaomi 17T'nin bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öen çıkan Xiaomi 15T, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahips ürümü 36 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T, önceki modelden daha iyi öxzelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 40 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.360 mAh

6.360 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm bir işlemcinin en temel üç avantajı bulunuyor. Bunlar arasında daha uzun batarya ömrü, daha az ısınma ve daha yüksek hız yer alıyor. Bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 8500'ün oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söylemek mümkün. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemcinin de sorunsuz bir oyun deneyimi sunduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,8 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık seviyesi, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça göülebilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.Telefoto kamera sayesinde görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilecek. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, elbette iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Bilindiği üzere hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmelere gidiliyor. Bu model de söz konusu adımlarla birlikte öncekine kıyasla daha da kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin yenileme hızından işlemcisine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Hatta 120Hz telefonu bir süre kullandıktan sonra tekrar 60Hz telefonu biraz kullandığımda telefon sanki kasıyormuş gibi hissettim. Dolayısıyla Xiaomi 17T'nin 120Hz ekranının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.