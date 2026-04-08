Infinix'in Bütçe Dostu Telefonu Yolda! MediaTek'in İşlemcisine Sahip

Infinix'in geçtiğimiz günlerde FFC sertifikası alan akıllı telefonu Hot 70 şimdi de Google Play Console üzerinden yakalandı. Bununla birlikte cihazın temel özellikleri ile ilgili önemli ipuçları elde edildi. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen yeni telefon, daha çok günlük kullanım için telefon arayanlara hitap edecek gibi görünüyor.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Batarya Kapasitesi: 5.430 mAh / 5.600 mAh

5.430 mAh / 5.600 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyut: 167,92 x 79,12 x 7,64 mm

167,92 x 79,12 x 7,64 mm Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

720 x 1576 piksel RAM: En az 4 GB

Infinix Hot 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Infinix Hot 70, gücünü daha önce Infinix Note 30'da da kullanıldığını gördüğümüz Helio G99 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek bulunuyor. TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda video izlemek, paylaşımları incelemek ve benzeri amaçlarla kullanmaya uygun. Yani sadece bu amaçla kullanacak telefon arayanlara sorun yaşatmaz.

Telefonda çok gelişmiş oyunlar oynamayı düşünenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Öyle ki CarX Street'te 20-27 FPS arasında bir değer elde ediyorsunuz. Oyun hiç akıcı hissettirmiyor. Haritaya bakarken bile FPS'in 17 gibi aşırı düşük değerlere düştüğünü görebiliyorsunuz.

League of Legends Wild Rift gibi daha basit oynanışa sahip oyunlarda 55-59 FPS arasında bir değer alırken Call of Duty Mobile'da ise genel olarak 30 FPS elde ediyorsunuz. Çok yoğun efektler (bomba atıldığında ortaya çıkan efektler örnek olarak verilebilir) FPS değeri 17-20 gibi oldukça düşük seviyelere gerileyebiliyor. Bu arada League of Legends ile büyük benzerlik taşıyan Mobile Legends Bang Bang'de 60 FPS'in üzerine çıkabiliyor. Takım savaşlarında bile yüksek FPS değeri korunmaya devam ediyor.

Infinix Hot 70 Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Hatırlayacak olursanız bu cihaz, kısa bir süre önce FFC sertifikası almıştı. X6895 ve X6895B numaraları ile görüntülenen telefon, iki farklı sürümle gelecek. Biri global pazar, diğeri ise belirli pazara özel olacak. X6895 sürümü 5.430 mAh, X6895B sürümü ise 5.600 mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

İki batarya arasında çok büyük fark yok. Sosyal medyada gezinme gibi işler için ideal. Çok yoğun telefon kullanım alışkanlığınız yoksa şarjınız yeterli seviyede evden ayrıldığınızda günü çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Tabii, pil ömrünün sadece batarya kapasitesi ile alakalı olmadığını da unutmamak gerekiyor. Eğer arka planda çok yoğun kaynak tüketen özellikler çalışırsa beklenenden daha kısa sürede şarjınız azalabilir. Bu arada cihazın 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini de belirtelim. Bu, her iki batarya için de yeterli seviyede. Batarya sağlığının uzun bir süre boyunca korunması açısından da önemli avantaj sağlıyor.

Infinix Hot 70 Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

Google Play Console'dan elde edilen bilgiler, akıllı telefonun en az 4 GB RAM ile piyasaya sürüleceğini gösterdi. Bir önceki model Infinix Hot 60, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneğinin yanı sıra 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile sunulmuştu. Bunu göz önünde bulundurursak yeni modelde 4 GB RAM'in yanı sıra 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin de bulunabileceğini, depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB seçenekleri arasında tercih yapabileceğimizi söyleyebiliriz.

RAM kapasitesi, cihazda aynı anda birden fazla uygulama arasında geçiş yapıp yapamayacağınız üzerinde kritik rol oynadığı için bizim için ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olacaktır. Depolama alanı da cihazda ne kadar yüksek boyutlu dosya tutabileceğinizi belirliyor. O yüzden RAM'e benzer şekilde yüksek olmasında fayda var. Tabii ki bulut depolama hizmeti kullanıyorsanız ve cihazda çok yüksek boyutlu video, oyun ya da uygulama tutan biri değilseniz 128 GB'lık depolama alanı bile yeterli olabilir.

Infinix Hot 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70’in tanıtım tarihi açıklanmadı fakat fikir edinmek açısından önceki modellerin çıkış tarihine göz atabiliriz. Infinix Hot 60 Ekim 2024’te, Hot 50 ise Ekim 2024’te piyasaya sürülmüştü. Yani serinin önceki modelleri arasında çıkış tarihi açısından bir bağlantı bulunuyor. O yüzden bu modeli de en erken muhtemelen yılın ikinci yarısında göreceğiz.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ama markanın Hot 60 Pro, Hot 50 ve daha birçok telefonunun hâlihazırda Türkiye'de satıldığını göz önünde bulundurduğumuzda bu yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 için 10.499 rupi (5 bin 47 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni cihazın bir önceki modele göre önemli olarak nitelendirilebilecek birkaç önemli iyileştirme alması muhtemel. Bunu göz önüne alırsak yeni telefonun başlangıç fiyatı 12 bin rupi (5 bin 769 TL) olabilir. Bu fiyatla satışa sunulması durumundaysa Türkiye'de başlangıç fiyatı 11 bin 500 TL'ye ulaşabilir.

Editörün Yorumu

Infinix Hot 70'in çok fazla oyun oynamayan, oynasa da genellikle ileri seviye grafiklere sahip olmayan oyunları tercih eden kişilere hitap eden bir model olacağını düşünüyorum. Kullanıcı eğer sosyal medya platformlarına göz atmak ve nispeten basit oynanışa sahip oyunlar oynamak için bir telefon arayışında ise beklentileri pekâlâ karşılanacaktır ama yüksek güç tüketimi gerektiren işlerle uğraşıyorsa daha güçlü modellere yönelmesinde fayda var.