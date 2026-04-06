Samsung Kullanıcıları Ayakta! Galaxy S25 Sahiplerinden Tepki Yağıyor

Samsung bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8.5’i geliştirmeye devam ederken diğer taraftan bu yeni sürümün dağıtım çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, yazılım için şimdiye kadar birçok beta güncellemesi yayınladı. Kararlı sürümse şu an için yalnızca Galaxy S26 serisinde kullanılabiliyor. Daha eski modellere ise henüz sunulmuş değil. Bu durum nedeniyle kullanıcılar Samsung’a resmen şikâyet yağdırıyor.

Samsung Galaxy S25 Serisi Kullanıcıları, One UI 8.5 Geciktiği İçin Şikayetçi

Yeni arayüz yazılımıyla ilgili ilk bilgiler ekim ayında ortaya çıkmış, aralık ayında ise beta süreci başlamıştı. Ardından Şubat 2026’da Galaxy S26 serisinin tanıtılmasıyla birlikte bu seri yeni arayüz yazılımını ilk alan modeller oldu. Zira cihazlar kutudan doğrudan One UI 8.5 ile çıktı. Tabii bu durum pek şaşırtıcı değil. Yeni telefonların en güncel yazılımla gelmesi oldukça normal.

Ancak Galaxy S25 serisinin de şimdiye kadar bu yazılıma kavuşması bekleniyordu. Aradan aylar geçmesine rağmen güncellemenin gelmemesi nedeniyle Galaxy S25 kullanıcılarından gelen şikayetler artmaya devam ediyor. Nitekim çok sayıda kullanıcı Samsung’un Galaxy S25 serisine hâlâ One UI 8.5 sunmaması nedeniyle şirketin resmi web forumlarında eleştiri içeren paylaşımlarda bulunuyor.

Bu arada One UI 8.5, Android 16 tabanlı. Temmuz 2025’te duyurulan One UI 8 de Android 16 tabanlıydı. Yani ortada büyük bir işletim sistemi yükseltmesi yok. Bu nedenle şirketin cihazların işletim sistemi uyumluluğundan ziyade yeni özellikleri test etmesi yeterli görünüyor. Bu yüzden sürecin bu kadar uzun sürmesi biraz şaşırtıcı. Umuyoruz ki Samsung, nisan ayında Galaxy S25 serisi kullanıcıları için beklenen güncellemeyi yayınlar.

Samsung Galaxy S25 Serisi İçin One UI 8.5 Güncellemesi Neden Gecikiyor?

Samsung, One UI 8.5 için şimdiye kadar 8 beta güncellemesi yayınladı. Bu durum yeni özellikler ve arayüz değişikliklerinin Galaxy S25 serisiyle uyumlu olması için daha fazla test yapıldığını gösteriyor. Bununla birlikte şirket, kullanıcıları Galaxy S26 serisine yönlendirmek amacıyla One UI 8.5 ile gelen bazı yeni özellikleri Galaxy S26 serisine özel tutmayı da düşünmüş olabilir.

Samsung Galaxy S25 Serisi İçin One UI 8.5 Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung’un Galaxy S25 serisi için kararlı sürümü dağıtmadan önce 10 beta güncellemesi yayınlaması bekleniyor. 9. beta için 9 Nisan, 10. beta için ise 20 Nisan tarihleri işaret ediliyor. Bu durumda Android 16 tabanlı One UI 8.5’in kararlı sürümü nisan ayının son haftasında Galaxy S25 serisi kullanıcılarına nihayet sunulabilir. En azından beklentiler bu yönde.

Editörün Yorumu

Ben de bir Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısıyım ve hâlâ One UI 8.5 güncellemesini almış değilim. İlk beta güncellemesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen kararlı sürümün hâlâ yayınlanmaması nedeniyle markaya biraz kırgınım. Beta programı mevcut olsaydı katılmak isterdim ancak ne yazık ki ülkemizdeki kullanıcılara sunulmuyor. Umuyorum ki Samsung, yeni sürümü en kısa sürede dağıtmaya başlar.