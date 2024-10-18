Xiaomi, Bütçe Dostu Yeni Projektörü Redmi Projector 3 Pro'yu Satışa Sundu

Beyaz eşyadan cep telefonlara, akıllı ev ürünlerinden elektrikli otomobillere kadar pek çok pazarda yenilikçi ürünleriyle tanınan Xiaomi, alt markası Redmi bünyesinde yeni bir ürünü daha piyasaya sürdü. Şirketin Redmi Projector 3 Pro isimli yeni projektörü, güçlü özellikleri ve bütçe dostu fiyatı ile şimdiden ilgileri üzerinde topladı. Detaylar haberde.

Yeni Xiaomi Redmi Projector 3 Pro'nun Öne Çıkan Özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin Redmi bünyesindeki projektör serisinin son üyesi özellikle parlaklık ve görsel kalitesiyle epey dikkat çekiyor. 470 CVIA lümen parlaklık değerine ve 6W'lik hoparlör sistemine sahip projektör, yüksek ses ve görüntü kalitesi ile öne çıkıyor.

1.9 GHz hızında çalışan Amlogic T950D4 işlemcisinden güç alan yeni cihaz, yonga setini 1.5GB RAM ve 32GB depolama alanıyla destekliyor. Güçlü donanımı sayesinde sorunsuz video oynatma ve akıllı görüntüleme özelliklerine ev sahipliği yapan Redmi Projector 3 Pro, 1080P çözünürlüğü ve 45 ila 120 inç arasındaki ekran yansıtma boyutunu destekliyor.

Xiaomi imzalı yeni cihaz, bunlarla birlikte yeni nesil kapalı optik motoru ve üçlü türbin soğutma sistemi ile de öne çıkıyor. Mevcut soğutma ve temizlik sistemi, projektörün uzun ömürlü ve toz birikiminden uzak kalmasını sağlarken, 26 dB(A) seviyesindeki sessiz çalışma özelliğiyle de konforlu bir izleme deneyimi sunuyor.

Ek olarak projektörün yapay zeka özelliklerine de değinmeden geçmeyelim. Preojecktörde bulunan HD kamera ve ToF lazer algılama modülü, yapay zeka desteği ile birlikte otomatik odaklama, ekran engel algılama ve çok yönlü düzeltme gibi özellikleri Redmi Projector 3 Pro'ya kazandırıyor. Yeni projektörün akıllı telefon başta olmak üzere pek çok cihazla uyumlu bir şekilde çalıştığını da belirtelim.

Xiaomi Redmi Projector 3 Pro Fiyatı

Yeni cihazını kısa bir süre önce Çin pazarında satışa sunan Xiaomi, Redmi Projector 3 Pro için 210 dolar gibi sahip olduğu özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat belirledi. Cihazın Türkiye'ye ayak basıp basmayacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın.

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