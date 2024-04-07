Xiaomi’nin Yeni Amiral Gemisi: Redmi Turbo 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bir süredir Xiaomi ile ilgili söylentiler dolaşıyordu. Bütçe dostu olması ve işlevsel özellikleriyle birçok kesime hitap eden marka, yeni amiral gemisi olan Redmi Turbo 3 modelini duyurdu.

Özellikleriyle kullanıcıları memnun etmesi beklenen yeni serinin bir tarafı dikkat çekiyor. Redmi Turbo 3’ün işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 olacak. Bu diğer cihazlarda kullanılandan farklı bir işlemci. Bunlara ek olarak cihazda OIS destekli 200 megapiksel ana kamera yer alacak.

Redmi Turbo 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

RAM: 16 GB

Ekran: 120 Hz destekli 6.67 inç OLED

Batarya: 5500 mAh

İşlemci: 1x 3.0 GHz Cortex-X4, 4x 2.8 GHz Cortex-A720, 3x 2.0 GHz Cortex-A520

Geekbench Puanı: 2023

Xiaomi'nin açıklamasına göre, Redmi Turbo 3, AnTuTu testinde 1.754.299 puan alarak üst düzey modeller arasında yerini aldı. Tanıtım görsellerinden cihazın arka panelinde alt alta dizilmiş iki kamera bulunduğu görülüyor. Xiaomi'nin açıklamasında, bunlardan birinin OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera olduğu belirtildi.

Şirket, duyuruda yalnızca modelin tasarımını, işlemcisini ve AnTuTu puanını paylaştı. Cihazın 10 Nisan'da satışa sunulacağı da belirtildi.