Tesla'nın Yapmadığını Xiaomi Yaptı! Araç Şarjı Çok Zahmetsiz Olacak

Elon Musk tarafından kurulan şirketlerden Tesla'nın uzun bir zaman önce hayata geçirmek istediği bir fikir vardı. Bu fikrin temelinde ise robotik şarj sistemi bulunuyordu. Tesla, bunun üzerine bir dönem çalışsa da devamı gelmedi. Xiaomi ise aradan geçen birkaç yılın ardından bu önemli sistemi sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'nin Robotik Şarj Sistemi Nasıl Çalışacak?

Xiaomi'nin robotik şarj sistemi, aracı şarj etme ve fişi çıkarma gibi sürecin tamamından sorumlu olacak. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan aracın şarj edilmesini mümkün hâle getirecek olan bu sistem, aslında Tesla'nın 10 yıl önce üzerinde çalıştığı şarj robotu fikrine çok benziyor.

Tesla, 2015 yılında bu sistemin prototipini bile gösterdi ama daha sonra bundan vazgeçip Cybercab gibi modeller için kablosuz şarj çözümlerine ağırlık vermeye başladı. Xiaomi ise Tesla'nınkinden çok daha farklı bir yol izleyerek klasik sisteme bağlı kalmayı sürdürüyor. Yeni sistemle sadece bu şarj sürecini zahmetsiz hâle getirmeye odaklanıyor.

Bu sistem, küçük garajlara sığacak şekilde tasarlanmış durumda. Öyle ki sadece 15 cm genişliğe sahip olacak. Kamera ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, şarj soketini milimetrik hassasiyetle bulup aracı şarj etmeye başlayabiliyor. Öte yandan arabanın şarj kapağını da otomatik olarak açıp kapatabiliyor. Kullanıcılar, bu sistemi telefondan da kontrol edebiliyor. Yani Xiaomi'nin akıllı ev sistemi ile entegre bir şekilde çalışıyor.

Xiaomi'nin Robotik Şarj Sisteminin Avantajları Neler?

Xiaomi'nin robotik şarj sisteminin en büyük artılarından birini elbette araç sahibini tamamen devreden çıkarması oluşturacak. Şarj kapağı sistem tarafından açılacak, şarj soketi otomatik bulunacak. Şarjın bitmesine beklemeye bile gerek kalmayacak. Sistem şarj işleminin ne zaman tamamlandığını bilerek otomatik olarak şarj işlemini sonlandıracak.

Diğer bir avantajı, Xiaomi'nin akıllı ev sistemi ile entegre şekilde çalışacak olması. Kullanıcılar, bu entegrasyon sayesinde sadece telefonunu kullanarak şarj sürecini yakından takip edebilecek. Ayrıca diledikleri zaman şarjı durdurma ve başlatma gibi imkânları da olacak. Yani genel olarak araç sahiplerinin üzerinden büyük bir yük alacak.

Xiaomi'nin Robotik Şarj Sistemi Ne Zaman Sunulacak?

Xiaomi, yeni robotik şarj sistemini 2026 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu da en erken Ekim ayında kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor. Marka şu an otomobil pazarında Çin odaklı şekilde ilerliyor. O yüzden ilk kullanıldığı ülke de Çin olacak. Marka, faaliyetlerini küresel çapta yürütmeye başladığında ise bu sistem dünyada daha yaygın hâle gelebilir.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse aracı şarj etmek şu an çok yorucu bir süreç değil ama sıkça tekrarlandıktan sonra uğraştırıcı bir hâl alabiliyor. Xiaomi'nin bu yeni sisteminin ise özellikle akıllı ev sistemi ile entegre şekilde çalışacak olması sayesinde epey verimlilik sağlayacağını düşünüyorum.