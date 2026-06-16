BYD, Araç Hareket Etmeden Önce Hayat Kurtaracak Sistem Geliştirdi

Çinli otomotiv şirketi BYD, araç sahiplerinin çok fazla ihtiyaç duyacağı bir sistem geliştirdi. Öyle ki bu sistem, araba hareket etmeden önce mutlaka kullanılmak istenecek kadar kritik önem taşıyor. Şirket, yeni sistemin olası yanlış değerlendirmelerin önüne geçmek adına da çok aşamalı bir yaklaşım benimsedi.

BYD, Arabalar İçin Nasıl Bir Sistem Geliştirdi?

BYD, arabanın altını otomatik olarak kontrol eden bir sistem tasarladı. Araç hareket etmeden önce altının fotoğrafını alan sistem, bunu araç sabit ve normal şekilde dururken nasıl göründüğünü öğrenmek için tutuyor. Daha sonra aldığı yeni görüntüler ile ilk görüntüyü kıyaslıyor. Yani her seferinde tüm detayları tek tek analiz etmek yerine sadece değişiklik olan yerlere odaklanıyor.

Sistem, aracın altında eğer yeni bir nesne varsa veya bir şeyler hareket etmişse bunları doğrudan tespit ediyor. Şirket, sistemin verimli şekilde çalışmasına da öncelik vermiş durumda. Yalnızca farklılıklara odaklandığı için de gereksiz veri işleme yoluna başvurulmuyor, bu değerlendirme süreci de oldukça kısa süre içinde gerçekleşiyor.

Aracın altında bir değişiklik tespit edildiğinde bu sistem aracın altında insan, kedi ve benzeri canlıların olup olmadığını değerlendiriyor. Aracın altında bir canlı varsa hareket etmeden önce sürücü uyarılıyor. Böylece sürücü de bunun farkında olarak direkt harekete geçmek yerine arabadan inip arabanın altına bakabiliyor.

Aracın Altında Bir Canlı Olması Neden Tehlikeli?

Arabanın altında kedi ve benzeri canlıların bulunması her zaman tehlike oluşturmuyor fakat nerede durduğuna bağlı olarak ezilme riski bulunuyor. Özellikle tekerlek tarafında kaldığında yaralanması ya da hayatını kaybetmesi muhtemel. Aracın altına saklanmış şekilde duruyorsa ve araba birden hareket ederse panikleyip koşmaya da çalışabilir. Bu durumda yine yaralanma gibi felaket senaryoları ile karşılaşılabilir.

Aracın Altında Kedi Gibi Canlılar Olduğunda Ne Yapılmalı?

Aracın altında kedi veya başka bir canlı olduğunun öğrenilmesi durumunda araç kesinlikle hareket ettirilmemeli. Motor çalışmadan önce kedinin tam olarak nerede olduğu belirlenmeli. Daha sonra elinizi birbirine vurmak gibi hafif sesler çıkararak kedinin kendi kendine çıkmasını sağlayabilirsiniz. Uzun süre boyunca denemenize rağmen kedi çıkmazsa biraz uzaklaşarak beklemeyi düşünebilirsiniz.

Beklemenize rağmen kedi hâlâ çıkmazsa aracın yanına yiyecek koyabilirsiniz. Beklemeye devam ederken kesinlikle kediyi korkutup tekerlek tarafına kaçmasına neden olmamalısınız. Bu, durumu olduğundan daha zor hâle getirir. Tüm çabalarınıza rağmen aracın altından çıkmazsa en sağlıklı yöntem olarak uzmanlardan yardım isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

BYD'nin yeni güvenlik sisteminin özellikle kediler için can kurtaran bir özellik olacağını düşünüyorum. Bu özellikte takdir ettiğim nokta, verimliliğe yüksek öncelik verilerek geliştirilmesi oldu. Öyle ki her seferinde baştan aşağı analiz yaparak yoğun işlem gücü harcamıyor. Bunun yerine sadece değişiklik olduğu belirlenen yerlere odaklanıyor. Böylece hareket etmeden önce çok vakit kaybetmeye sebep olmuyor.