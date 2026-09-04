Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Son Düzlükte: Fiyatı Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu için artık geri sayım başladı. Bugüne dek Xiaomi 18 Fold'un bazı temel özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Son gelişmeler ise 7 Eylül'de tanıtılacak modelin fiyatını ortaya koyuyor. Peki, Xiaomi 18 Fold'un fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, Xiaomi 18 Fold’un fiyatını paylaştı. Kaynağın iddiasına göre katlanabilir telefon 12.000 yuan seviyesinde bir fiyata sahip olacak. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 1.785 dolara denk geliyor. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de eklediğimizde yaklaşık 176.000 TL’ye karşılık geliyor. Çinli marka ülkemizde yerel fiyatlandırma yapmazsa yeni cihaz bu seviyelerde bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Xiaomi 18 Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ülkemizde aktif bir marka. Ancak markanın kitap formunda katlanabilir telefonlarını Türkiye’de çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Xiaomi 18 Fold’un Türkiye pazarını pas geçme ihtimali bulunuyor. Buna örnek verecek olursak 2024’te çıkan Xiaomi MIX Fold 4’ün ülkemize gelmemişti. Tabii yine de şirketin resmî açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Editörün Yorumu

Maalesef katlanabilir telefonlar normal modellere kıyasla biraz daha pahalı. Bu nedenle 1.700 dolar bandındaki bir katlanabilir telefonu pahalı olarak değerlendiremiyorum. Xiaomi 18 Fold için de benzer bir durum söz konusu. Keşke daha uygun fiyatlardan satışa sunulsa. Ancak görünüşe göre cihaz, bu fiyat bandında piyasaya çıkacak.