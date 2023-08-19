Xiaomi Smart Band 8 Lansmanı Yaklaşıyor: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri!

Xiaomi, Xiaomi Smart Band 8'i tüm dünyaya tanıtmak üzere.

Fitness takip cihazı Xiaomi Smart Band 8 ilk olarak Çin'de piyasaya sürüldü ve şimdi küresel olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Resmî duyuru öncesinde, Polonyalı büyük bir perakendeci cihazı tüm ayrıntılarıyla birlikte çevrimiçi olarak listeledi.

Perakende listesine göre Xiaomi Smart Band 8, 3 Ekim'de satışa sunulacak. Cihazın fiyatı 199 PLN, yani yaklaşık olarak 45 € veya 49 $'a eş değer olacak.

Xiaomi Smart Band 8 Özellikleri

Tasarım ve Ekran: Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekranıyla şık görünümünü koruyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) modu ile parlak bir ekran sunuyor ve 50 metreye kadar suya dayanıklıdır.

Xiaomi Smart Band 8, 1,6 inç AMOLED ekranıyla şık görünümünü koruyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) modu ile parlak bir ekran sunuyor ve 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. Özelleştirme: Önceki modellerden farklı olarak Band 8, deri, dokuma deri ve birçok noktasında çeşitli kayış seçeneklerine uyum sağlamak için çok yönlü kulplar sunuyor. Hatta uyumlu bir kolye aksesuarı ile kolye ucu olarak takılabilir veya ayakkabı bağcığına takılabilir.

Önceki modellerden farklı olarak Band 8, deri, dokuma deri ve birçok noktasında çeşitli kayış seçeneklerine uyum sağlamak için çok yönlü kulplar sunuyor. Hatta uyumlu bir kolye aksesuarı ile kolye ucu olarak takılabilir veya ayakkabı bağcığına takılabilir. Kapsamlı Fitness Takibi: Smart Band 8, kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü monitörü ile donatılmıştır. Ayrıca stres seviyelerini ölçer ve VO2 Max hakkında veri sağlar. 150'den fazla spor modu desteği ile çok çeşitli fitness meraklılarına hitap ediyor.

Smart Band 8, kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü monitörü ile donatılmıştır. Ayrıca stres seviyelerini ölçer ve VO2 Max hakkında veri sağlar. 150'den fazla spor modu desteği ile çok çeşitli fitness meraklılarına hitap ediyor. Eğlence ve Rahatlık: Band 8, fitness takibine ek olarak, rahatlama anları için Sudoku ve 2048 gibi yerleşik oyunlar içerir.

Band 8, fitness takibine ek olarak, rahatlama anları için Sudoku ve 2048 gibi yerleşik oyunlar içerir. Pil Verimliliği: Xiaomi, 190 mAh pil ünitesi sayesinde Band 8'in AOD devre dışı bırakıldığında tek bir şarjla 16 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor.

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