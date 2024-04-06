Xiaomi'nin Yeni Akıllı Saati Smart Band 9'dan İlk Detaylar Geldi: Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü pazarlarda büyük ilgi gören akıllı saati Smart Band 8, yerini halefi Smart Band 9'a bırakmaya hazırlanıyor.

Popüler akıllı saat geçen yıl markanın ana pazarı olan Çin'de tanıtılmıştı ve şimdi şirket daha iyi özelliklere sahip olacak üst modeli Xiaomi Smart Band 9'u yakında piyasaya sürebilir.

Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan yeni Smart Band modeli, bir Singapur sertifikası olan IMDA veritabanında ortaya çıktı. Bu, Smart Band 9'un yakında sadece Çin özelinde değil, küresel pazarda da piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Xiaomi Smart Band 9, Bir Ay İçerisinde Piyasaya Sürülebilir

Listeleme, temel sürüm için M2345B1 model numarasını ve NFC'li Smart Band 9 için M2346B1 model numarasını doğruluyor. Ne yazık ki bu sertifika tespiti, diğerlerinin aksine cihazla ilgili teknik özellikler, tasarım ve daha fazlası gibi daha ince ayrıntılara ışık tutmuyor.

Şubat 2024'te, önceki nesil Smart Band 8 Pro, ilk olarak Ağustos 2023'te Çin'e gelmesine rağmen nihayet Avrupa'da da satışa sunuldu. Öte yandan standart Smart Band 8 modeli Nisan 2023'te piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Smart Band 9'un da en geç bir ay içerisinde piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Xiaomi Smart Band 8 Neler Sunuyordu?

Bilmeyenler için geçen yılın Smart Band 8'i 600 nit en yüksek parlaklık ve Always On Display sunan 1,6 inç AMOLED ekrana sahipti. Kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku izleyici ve adet döngüsü takibi gibi sağlıkla ilgili çeşitli özellikler sunuyordu. Ayrıca cihaz tek bir tam şarjla 16 güne kadar dayanabiliyordu. Şimdi ise Smart Band 9'daki donanım yükseltmeleriyle birlikte daha iyi özellikler görmeyi bekleyebiliriz.

Peki sizin Xiaomi Smart Band 9'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.