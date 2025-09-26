Xiaomi'nin Üst Seviye Hoparlörü: Sound 2 Max Tanıtıldı!

Xiaomi uzun süredir heyecanla beklenen 17 serisi akıllı telefonlarını duyurduğu etkinlikte birden fazla ürün ile karşımıza çıktı. Bu ürünlerden birisi de Sound 2 Max olarak adlandırılan ve markanın şimdiye kadarki en premium ses ürünü olarak konumlandırılan Bluetooth hoparlör oldu.

Xiaomi Sound 2 Max Özellikleri

Sound 2 Max, profesyonel sınıf üç yollu akustik sisteme sahip. İki adet 4 inç 30W bas sürücüsü, bir adet 4 inç 30W orta frekans sürücüsü ve 1,5 inç 10W tiz sürücüsü bulunuyor. Xiaomi, daha net ve bütünleşik bir ses için orta–tiz–orta (MTM) simetrik yerleşim ve koaksiyel orta-tiz sürücüler kullanıyor. Hoparlör 47 Hz – 22 kHz frekans aralığı sunarken, 101 dB SPL maksimum ses basıncına ulaşabiliyor.

Cihaz, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği hesaplamalı ses motoruyla geliyor. Klasik, Vokal ve Profesyonel Monitör modlarının yanı sıra tiz, orta ve bas için altı kademeli EQ ayarı yapılabiliyor. Sound 2 Max, iki hoparlörü eşleştirerek stereo, dört hoparlörü eşleştirerek ise 4.0 kablosuz surround sistem olarak kullanım imkanı sunuyır.

Opsiyonel olarak satılan 299 yuan (yaklaşık 42 ABD doları) değerindeki Xiaomi kablosuz ses konektörü ile gecikmenin 64 ms’ye kadar düştüğü ve Dolby Audio çözümleme desteği sunulduğu belirtiliyor.

Tasarım tarafında, yekpare döküm alüminyum gövde ve minimalist Bauhaus stili öne çıkıyor. Saf beyaz renkle gelen hoparlör, ahşap, kumaş veya metalden yapılmış değiştirilebilir manyetik ön panellere sahip. Önceden kablolanmış metal bir stand ve tam renkli lineer ambiyans ışık şeridi kutudan çıkıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2, çift bant Wi-Fi 6, RCA analog girişi ve USB Type-C dijital girişi yer alıyor. 24 V/5 A adaptörle çalışan hoparlör 8,1 kg ağırlığında ve 197,6 × 135,3 × 363,8 mm boyutlarında.

Sound 2 Max, Xiaomi HyperOS ekosistemine entegre çalışıyor ve dahili Süper XiaoAi sesli asistanı barındırıyor. Gelişmiş yapay zekâ etkileşimleri, çok turlu diyaloglar ve doğal dilde yanıtlar destekleniyor. Ayrıca Xiaomi Mesh 2.0 desteği sayesinde akıllı ev merkezi olarak da kullanılabiliyor. QQ Music, NetEase Cloud Music ve Ximalaya gibi popüler müzik servisleriyle uyumlu.

Xiaomi Sound 2 Max fiyatı yaklaşık 280 dolar seviyesinde.