Bir Taşla İki Kuş: Xiaomi SU7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

Xiaomi, 2025'e bomba bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir Xiaomi 15 Ultra isimli amiral gemisi akıllı telefonu ve Xiaomi SU7 Ultra isimli premium elektrikli otomobiliyle gündeme gelen şirket, sonunda Ultra modellerinin ne zaman çıkacağını açıkladı. İşte Xiaomi SU7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi.

Xiaomi SU7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi, Çin'deki yeni yıl tatilinin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin hedefi ise Ultra modellerle karşımıza çıkmak. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi CEO’su Lei Jun, çalışanlara dağıttığı kırmızı zarflarda “Ultra” kelimesine yer vererek, yeni Ultra modellerinin gelişini resmen doğruladı.

Eş zamanlı olarak şirketin resmi Weibo hesabında da (Çin'in Twitter'ı) Xiaomi SU7 Ultra ile Xiaomi 15 Ultra'nın bu ay sonuna kadar Çin'de tanıtılacağ paylaşıldı. Kesin gün ve tarih belirli olmamakla beraber bir süre önce sızdırılan görseller Xiaomi’nin 26 Şubat saat 19:00'da bir etkinlik düzenleyeceğini gösteriyor.

Bu iki bilgi birleştirildiğinde hem SU7 Ultra hem de 15 Ultra’nın 26 Şubat'ta tanıtılacağını varsayabiliriz. Şirketin Xiaomi 15 Ultra'yı Çin'de tanıttıktan birkaç gün sonra Mart başında Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde de globale göstereceği biliniyor. Ancak iddialar Xiaomi'nin aynı şeyi otomobili için de yapmayı planladığını gösteriyor. Her iki ürünün da muhtemel özellikleri yine sızıntılar sayesinde biliniyor.

Xiaomi SU7 Ultra Özellikleri

Xiaomi SU7 Ultra, otomobil pazarına yeni giren Xiaomi'nin performans odaklı spor modeli olarak dikkat çekiyor. Üç motorlu (V8s + V8s + V6s) bir sisteme sahip olan araç, 1.548 beygir gücüde. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1,98 saniyede tamamlayan SU7 Ultra, 0-200 km/s hızlanmasını ise 5,86 saniyede gerçekleştiriyor.

Aracın maksimum hızı 350 km/s’nin üzerinde olacak ve CATL’in Kirin Gen 2 pil teknolojisini kullanacak. Başlangıçta Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanan SU7 Ultra’nın, planlanandan daha erken bir tarihte tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra Muhtemel Özellikleri

Xiaomi 15 Ultra da farklı bir kategoride olsa da benzer bir güç sunacak. Telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Aynı zamanda Leica imzalı dörtlü kamera dizilimi de bu modelde karşımıza çıkacak. Aynı zamanda 2K çözünürlüklü OLED ekran, 6.000 mAh büyüklüğünde pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj gibi teknolojiler de Xiaomi 15 Ultra'da karşımıza çıkacak.

Her iki Ultra ürünün de fiyatı şimdilik belirsizliğini korurken tek bir şey kesin. Xiaomi SU7 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra şirketin en iyi ürünleri olacak ve fiyatı kesinlikle ucuz olmayacak. 15 Ultra'nın Türkiye fiyatı da merak konsuyken, ne yazık ki otomobilinin ülkemizde satışa çıkması beklenmiyor.